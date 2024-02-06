金鐘獎雙得主張皓然「海洋日記」攝影展 用孩子與海洋療癒心靈

台中龍井地政文創迴廊邀來大咖，金鐘獎雙獎得主張皓然展出「海洋日記」攝影展，2月6月展出至4月30日。以孩子和海洋互動為主題，透過鏡頭帶領觀眾感受「海是創造、海是挑戰、海是療癒」不同層次的內涵。

張皓然剛拿下58屆金鐘獎節目類最佳攝影獎與最佳導演。海洋日記第一集「Luca！浪來了」，主角Luca立即用海玻璃拼貼一個Luca的金鐘送給他。

張皓然說，孩子是不受控的藝術家，有自已的思維與節奏，拍攝難度非常高。他長期在太極門練氣修心，才能靜心與有著不同故事的小朋友與家人溝通相處，最後成為好朋友。

張皓然表示，台灣四面環海，應是一個海洋國家，但種種原因，人民與海洋並不親近。「海洋日記」以孩子和海洋的互動為重點，孩子們在海洋中自由發展他們童趣的靈性。

拍攝過程，張皓然感受每個孩子擁有「透明清澈的靈魂」，他認為「每個孩子的心裡都裝的下一片海，所有童年都值得被大海擁抱。」

地政局局長吳存金指出，地政事務所除辦公場域外，善用走廊、梯間等空間展覽藝文作品，將藝文氣息帶入嚴肅的政府機關，營造舒適輕鬆的氛圍，。