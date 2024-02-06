彰化農廢有去處不必偷燒亂倒 環保陳情案減少240%

彰化縣盛產葡萄、花卉、黃金蜆，農漁民收成時很開心，處理農業廢棄物就很頭痛，縣政府和水利署第四河川分署溝通，過去4年多陸續把縣內葡萄藤等農業廢棄物3558噸，運到濁水溪北岸覆蓋近8公頃河川浮覆地，抑制揚塵也讓相關公害陳情案件下降240%。

彰化縣是全台最大巨峰葡萄產地，主要產地溪湖區的葡萄農要求縣議員陳玉姬查看葡萄藤枯枝處理情形，陳玉姬今和第四河川分署長李友平、彰化縣環保局秘書陳金蘭，到高鐵竹塘（鄉）高架橋下右岸灘地查看，發現2020年迄今先後進場覆蓋的葡萄藤枯枝開始風化分解，且尚未鋪滿2.31公頃灘地。

陳玉姬轉述農民要求，希望第四河川分署能繼續接納葡萄藤枯枝進場，否則每年整理枝條後產生大量廢棄物，露天火燃燒會被罰，不燒沒處去。第四河川分署長李友平說，只要不夾雜垃圾，第四河川分署願接受農業資材覆蓋河川浮覆地，2020年至2023年累計接收3587.24噸，鋪設面積7.99公頃，還有餘地可覆蓋。

陳玉姬表示，先前沒地方容納葡萄藤枯枝等農業廢棄物，偷燒屢見不鮮，身為民代要要受理公害陳情，又要幫農民講好話，實在難為，第四河川分署能提供廣闊土地，改善貧瘠土質、抑制揚塵，覆蓋地點蟲鳴鳥叫，自然生態良好，一舉數得。

環保局秘書陳金蘭說，有陳玉姬等民代熱心穿針引線，第四河川分署協同合作，濁水溪揚塵次數從2017年59件減至2023年5件，露天燃燒農廢從2014年30%減至2023年4.2%，處理農廢公害陳情案件從2020非320件下降至2023年93件，成效有目共署。