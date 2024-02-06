台中「人間食解生態養生坊」 春節期間推出藝文活動

台中市沙鹿區「人間食解生態養生坊」致力自然環境維護，藝文活動推廣，今年農曆春節期間，將舉辦一系列藝文活動，有靜態的藝術創作展示，動態的音樂舞台展演。

今年春節活動由晨光心田志工隊廖穎如老師主辦，邀請台灣沐光畫會簡君惠、李賜鎮、賴慶賀、張琹中、呂和謙、紀朝順、駱焜梅、徐美鈴等多位藝術家，現場作畫。

另有陶笛演奏家蘇義堡、中國笛演奏家陳敬儒、二胡周靜儀老師、劉俊忻老師、長笛演奏家王可育、歌仔戲曾碧琤老師、鍾老師/琵琶美美、薩克斯風演奏王聰富、吉他劉家瑋老師、晨光心田陶笛志工隊、小提琴紀寶源老師等聯合演出。