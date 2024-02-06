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台中「人間食解生態養生坊」 春節期間推出藝文活動

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市人間食解生態養生坊，今年春節將安排系列藝文活動。圖／人間食解生態養生坊提供
台中市人間食解生態養生坊，今年春節將安排系列藝文活動。圖／人間食解生態養生坊提供

台中市沙鹿區「人間食解生態養生坊」致力自然環境維護，藝文活動推廣，今年農曆春節期間，將舉辦一系列藝文活動，有靜態的藝術創作展示，動態的音樂舞台展演。

今年春節活動由晨光心田志工隊廖穎如老師主辦，邀請台灣沐光畫會簡君惠、李賜鎮、賴慶賀、張琹中、呂和謙、紀朝順、駱焜梅、徐美鈴等多位藝術家，現場作畫。

另有陶笛演奏家蘇義堡、中國笛演奏家陳敬儒、二胡周靜儀老師、劉俊忻老師、長笛演奏家王可育、歌仔戲曾碧琤老師、鍾老師/琵琶美美、薩克斯風演奏王聰富、吉他劉家瑋老師、晨光心田陶笛志工隊、小提琴紀寶源老師等聯合演出。

藝文活動從2月10日到15日(正月初一到正月初六)，每天早上9點至下午6點，地點在沙鹿人間食解生態養生坊， 台中市沙鹿區福至路268巷161號。​

台中市人間食解生態養生坊，今年春節將安排系列藝文活動。圖／人間食解生態養生坊提供
台中市人間食解生態養生坊，今年春節將安排系列藝文活動。圖／人間食解生態養生坊提供

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