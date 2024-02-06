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大甲水源路與水美路口車禍多 將裝設監視器5月前完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲區水源路與水美路口車禍多，市議員施志昌爭取裝設監視器，今天現場會勘。記者游振昇／攝影
台中市大甲區水源路與水美路口車禍多，市議員施志昌爭取裝設監視器，今天現場會勘。記者游振昇／攝影

台中市大甲區水源路與水美路口車禍多，地方人士多次反應，市議員施志昌爭取裝設監視器，今天現場會勘，警方表示，此路口將裝設百萬畫素的全景監視設備，經費約60至80萬元，本月中旬招標，預計5月前完工。

大甲水源路與水美路為國道與大甲市區通行重要道路，車流量大，常發生車禍事故，刑案發生也需要監視器調查，但水源路與水美路口無監視設備，里長與民眾多次反映，台中市議員施志昌向大甲分局爭取裝設，他今天邀集大甲分局、大甲中山里長廖嘉佐等人現場會勘。

施志昌表示，每年市警局配置給每個分局監視系統汰換組數很少，大甲分局管轄大甲、大安、外埔與后里，今年也只分配到11組，新的路網建構，所需的監視系統增加。新的路口與社區需要設置外，舊的監視系統因為畫素不足或者失去監視功能，很多經費也花在汰換與維修。

施志昌說，大甲水源路與外埔水美路為國道、大甲市區與外埔相連的交通要道，外埔水美人口也不斷增加，但水源路與水美路口卻無監視設備，此路口從兩線道縮編為一線道，車流量大下，車輛在此路口就容易發生事故，此路口當需要監視系統。

大甲中山里長廖嘉佐表示，長久以來，路口行人與車輛多發生事故機率也高，一年有紀錄與沒紀錄的加起來有好幾十件。此路口的前後路口雖都有監視器，但卻無法紀錄到此路口發生的事件。

大甲分局表示，交安方面，此路口一年平均大約會發生16次事故，治安需求方面，此路口刑案發生平均約一年兩件，監視系統裝設有助還原事故與刑案破獲。

台中市大甲區水源路與水美路口車禍多，市議員施志昌爭取裝設監視器，今天現場會勘。記者游振昇／攝影
台中市大甲區水源路與水美路口車禍多，市議員施志昌爭取裝設監視器，今天現場會勘。記者游振昇／攝影

施志昌 監視器

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