影／南投市路邊停車收費率先上路 3月正式收費
南投縣過去路邊停車不收費，停車格遭占用，衍生交通亂象，縣府近年串連地方公所加速規畫推動停車收費，南投市陸續完成智慧停車柱裝設，當地公所今宣布啟動試營運，預計3月正式收費，全面智慧化、不夾收費單，採無紙化方式收費。
南投市公所指出，過去因路邊停車格不收費，部分停車格遭到長時間占用，停車周轉率低，市區街道尤為嚴重，根本一位難求，民眾為求方便，冒險違停、並排停車等交通亂象，導致道路壅塞打結，令用路人不堪其擾，警方也忙於舉發取締。
為改善南投市交通壅塞及停車亂象，南投市公所與縣府共同規畫實行路邊及路外停車格收費制度，並於去年11月發包委外施作，近期陸續完成智慧停車柱裝設及收費停車格畫設作業，市長張嘉哲今視察，並宣布啟動試營運，測試收費系統。
公所表示，初步規劃，路邊停車格及路外停車場費率每小時20元，收費時段為上午8時至晚上8時，收費範圍涵蓋南陽路、民族路、中興路、三和一路、復興路、建國路、集賢路、彰南路、芳美路、大同南街、華陽路及育樂路等。
至於路外停車場收費範圍為，停五（平和公園）、停六（集賢路與建國路口）、停七（民權街）、停八（建國路與民生街口）及牛運堀大排加蓋場所（彰南路二段二五八巷）等5處，但計費時間是全天候24小時收費。
南投市長張嘉哲說，南投市第1階段路邊停車格數量為500格，路外停車場車格211格，2月起陸續試營運測試系統，預計3月正式上路；縣府也統一各鄉鎮市路邊收費制度，已與四大超商簽約，建立收費系統，採智慧型停車收費制度。
若看到停車格旁有公告收費或設有三角形智慧停車柱，就是收費停車格，民眾可綁定ETC自動扣繳，也能到超商輸入車號製單繳款；也可掃描感應柱上QRcode，下載APP後再輸入車號繳費；未來部分路口將設置繳費亭，全面無紙化收費。
張嘉哲表示，路邊及路外停車收費制度即將施行，本月起展開試營運，全面測試系統運行狀況，同時也讓民眾了解並習慣停車收費，使用上有問題可立刻向公所反映，以利協同廠商合作滾動式檢討，完善相關收費制度，持續推動城市發展。
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