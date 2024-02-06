龍年春節7天連假遊台中 市警局交通管制看這邊

甲辰龍年農曆春節7天連假將至，台中市警局因應大量返鄉及觀光車潮，已將提前在7日展開相關的交通疏導計畫，一共分為2階段規畫，市警局預估交通高峰期會在連假前一天至除夕，以及初二至初五，因此會在兩個時間，部署相關交通疏導計畫，包括出動大重機疏處部隊、國道高乘載管制、台灣大道彈性分流措施等，提醒民眾年節出遊時，預先規畫相關路線，以免耽誤行程。

台中市交大表示，已規畫今年春節連續假期交通疏導計畫、各項交通疏導管制措施，今年以「交通順暢、人車平安」為工作主軸，以民眾出遊交通平安順暢，歡度春節假期為主要目標。

交大表示，交通疏導規畫首重國道各交流道、台74線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈、寺廟等聚點周邊道路。預判台中市交通狀況，自2月7日（連假前一日）至9日（除夕）中午，為返鄉交通量高峰，預估南下車流湧現並集中於國道系統與各匝道聯絡道路間。

春節期間以旅遊車潮為主，年初二回娘家將出現最大量，而假期結束前4日（2月11至14日）將出現假期結束北上車潮，市警局將於各重點路段適時派遣員警及義交，加強指揮疏導，並從連續假期前1日起，機動調控路口號誌以疏處車流。

春節連續假期間，市警局規畫各項交通疏導作為如下：

一、強化「大重機交通疏處部隊」機動反應部隊：

由交通警察大隊成立大重機交通疏處部隊，大重機機動性相對較高，巡邏發現路段壅塞，能立即至路口疏導，且可行駛快速公路巡邏，倘接獲交通壅塞通報，也能迅速抵達現場進行疏處。

春節連假期間，市警局大重機部隊將加強本市台灣大道、文心路、五權西路、中清路、環中路、台74線等市區主要幹道及快速公路巡查，充分發揮大重機的優勢，快速公路發生交通事故時，也能盡速馳抵現場協助事故處理，快速恢復現場交通。

二、運用警廣提供用路人道路資訊

市警局交通警察大隊勤務指揮中心，透過電視牆主動發現交通壅塞，或接獲民眾反映路況訊息，除立即調派員警至現場疏處，員警將現場狀況，以影像方式即時回傳至勤務指揮中心，將最新訊息透過警廣宣導用路人知悉掌握最即時路況。

三、配合國道實施12處交流道北上匝道高乘載管制：

(一)管制時間：2月12、13日（初三、四）13至18時，國道1、3號各交流道北上匝道入口將實施高乘載管制。

(二)管制地點：

1、國道1號交流道：后里、豐原、大雅、台中、南屯等5處北上入口匝道。

2、國道3號交流道：大甲、沙鹿、龍井、烏日、中投、霧峰、台74線匯入國道3號霧峰系統等7處北上入口匝道。

(三)管制重點：實施高乘載車輛專用通行時段，管制路段須有乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車、持有身心障礙證明、持有孕婦證明及其他法令允許車輛。

四、配合國道1號王田交流道雙向入口封閉管制：

(一)2月12日(初三)至14日(初五)每日12時至21時高公局實施國1王田交流道雙向入口封閉管制。

(二)替代路線：

1、北向：經台1乙經台74線至國1南屯交流道進入國1續行。

2、南向：經台1線至國1彰化交流道進入國1續行。

五、台灣大道（國道1號台中交流道）彈性分流措施：

(一)管制日期：112年2月8日至2月14日止

(二)管制時間：每日10至20時，並隨時視交通狀況提早或延長實施。

(三)管制說明：鑑於台灣大道為本市重要幹道，民眾大多利用臺中交流道進入市區，加上台灣大道上兩大百貨公司鄰近交流道，車流量過大時易造成壅塞，市警局為維持交通順暢，將視車流狀況，派員於台灣大道與環中路口彈性實施分流，強制部分車流循替代道路進入市區，以減輕台灣大道車流壓力，同時視百貨公司停車場狀況於台灣大道與惠中路口實施管制，請民眾多加配合。

市警局局長李文章呼籲，今年加強重要節日安全維護工作從2月1日起至2月15日止，為期15天，「交通順暢」為三大重點工作主軸之一環。

李文章提醒，國道1號台中交流道，將視車流狀況機動實施台灣大道、環中路口「彈性分流」措施，用路人經過上述路段，請依照交通警察的指揮減速慢行。春節連假外出旅遊，如遇台中市各路段車多壅塞，請用路人遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進。