整桌圍爐菜下單勒荷包 台中飯店單品千元有找受青睞

本周是農曆春節連假，受物價波動，萬物皆漲。台中市海線飯店業觀察，往年受歡迎的桌菜，小家庭整桌埋單壓力較大，近年單品菜接受度夯，震大金鬱金香酒店指出，飯店單品佛跳牆一盅999元，內含烏參、鮑魚等，比小家庭自備食材還划算。麗寶福容飯店推單品黑蒜蟲草燉烏雞、海陸五味拼盤，2千元有找。

受到食材成本略漲與農曆春節大檔期，八豆食府執行長魏幸怡指出，就是擔憂年節原物料飆漲，早在去年底已下單訂購春節檔期食材，且以大量來制價，目前店內維持均價「凍漲」。

家庭消費者需求影響，麗寶福容大飯店港點餐廳福粵樓表示，今年推出10人年菜外帶組，其中單品「黑蒜蟲草燉烏雞」只要1280元，「麗寶海陸五味拼」1380元，深受小家庭青睞。

年節討喜的單品「一品鮑魚佛跳牆」，包括鮑魚、海參、芋頭、炸排骨酥、栗子等十幾種食材，是每年年菜料理熱門品項之一，單點一盅2280元，預購已全罄。

震大金鬱金香酒店推「一品鮑魚佛跳牆」，內有烏參、鮑魚，與在地大甲芋頭、黑毛豬排骨、鵪鶉蛋、雲林蒜頭、新社香菇、栗子等，每盅999元，限量50組外帶。