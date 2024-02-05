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整桌圍爐菜下單勒荷包 台中飯店單品千元有找受青睞

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
八豆食府早在去年底下單訂購春節檔期食材，以大量來制價，店內維持均價「凍漲」，新品「爆炒蒜香蛤蠣鍋」深受顧客喜愛。記者林佩均／攝影
八豆食府早在去年底下單訂購春節檔期食材，以大量來制價，店內維持均價「凍漲」，新品「爆炒蒜香蛤蠣鍋」深受顧客喜愛。記者林佩均／攝影

本周是農曆春節連假，受物價波動，萬物皆漲。台中市海線飯店業觀察，往年受歡迎的桌菜，小家庭整桌埋單壓力較大，近年單品菜接受度夯，震大金鬱金香酒店指出，飯店單品佛跳牆一盅999元，內含烏參、鮑魚等，比小家庭自備食材還划算。麗寶福容飯店推單品黑蒜蟲草燉烏雞、海陸五味拼盤，2千元有找。

受到食材成本略漲與農曆春節大檔期，八豆食府執行長魏幸怡指出，就是擔憂年節原物料飆漲，早在去年底已下單訂購春節檔期食材，且以大量來制價，目前店內維持均價「凍漲」。

家庭消費者需求影響，麗寶福容大飯店港點餐廳福粵樓表示，今年推出10人年菜外帶組，其中單品「黑蒜蟲草燉烏雞」只要1280元，「麗寶海陸五味拼」1380元，深受小家庭青睞。

年節討喜的單品「一品鮑魚佛跳牆」，包括鮑魚、海參、芋頭、炸排骨酥、栗子等十幾種食材，是每年年菜料理熱門品項之一，單點一盅2280元，預購已全罄。

震大金鬱金香酒店推「一品鮑魚佛跳牆」，內有烏參、鮑魚，與在地大甲芋頭、黑毛豬排骨、鵪鶉蛋、雲林蒜頭、新社香菇、栗子等，每盅999元，限量50組外帶。

飯店業者分析，現在萬物齊漲，自家準備年夜飯食材已不見得比飯店外帶還划算，也是近年業者漸從桌菜開發到單品外帶，且單品項目幾乎滿單，讓大、小家庭能自組菜色料理，充滿彈性。

八豆食府早在去年底下單訂購春節檔期食材，以大量來制價，店內維持均價「凍漲」，新品「爆炒蒜香蛤蠣鍋」深受顧客喜愛。記者林佩均／攝影
八豆食府早在去年底下單訂購春節檔期食材，以大量來制價，店內維持均價「凍漲」，新品「爆炒蒜香蛤蠣鍋」深受顧客喜愛。記者林佩均／攝影
麗寶福容大飯店港點餐廳福粵樓推出單品「麗寶海陸五味拼」，深受小家庭青睞。圖／麗寶福容大飯店提供
麗寶福容大飯店港點餐廳福粵樓推出單品「麗寶海陸五味拼」，深受小家庭青睞。圖／麗寶福容大飯店提供
震大金鬱金香酒店推「一品鮑魚佛跳牆」，內有烏參、鮑魚，與在地大甲芋頭、黑毛豬排骨、鵪鶉蛋、雲林蒜頭、新社香菇、栗子等，１千元有找。圖／震大金鬱金香酒店提供
震大金鬱金香酒店推「一品鮑魚佛跳牆」，內有烏參、鮑魚，與在地大甲芋頭、黑毛豬排骨、鵪鶉蛋、雲林蒜頭、新社香菇、栗子等，１千元有找。圖／震大金鬱金香酒店提供
麗寶福容大飯店港點餐廳福粵樓推出單品「一品鮑魚佛跳牆」，包括鮑魚、海參、芋頭、炸排骨酥、栗子等十幾種食材，是每年年菜料理熱門品項之一。圖／麗寶福容大飯店提供
麗寶福容大飯店港點餐廳福粵樓推出單品「一品鮑魚佛跳牆」，包括鮑魚、海參、芋頭、炸排骨酥、栗子等十幾種食材，是每年年菜料理熱門品項之一。圖／麗寶福容大飯店提供

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