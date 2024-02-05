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春節假期冷氣團報到 醫提醒嚴防「五毒」齊攻

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉觀察李童的病情。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉觀察李童的病情。記者簡慧珍／攝影

彰化縣7歲李姓男童反覆高燒一周，造成扁桃腺炎、喉嚨痛、眼睛結膜炎還併發支氣管炎，求醫確診感染腺病毒感染，和他一起參加冬令營的多名小朋友也陸續出現相同症狀；醫師指出，春節連假不僅腺病毒流行，流感、輪狀、諾羅新冠、等病毒也肆虐，民眾應嚴防「五毒齊攻」。

李童媽媽告訴醫護，國小一年級兒子參加補習班冬令營，一周前開始發燒，到診所看診拿藥，但每天反覆發燒、喉嚨痛和眼睛癢，眼睛揉得紅腫，回診被轉介衛福部彰化醫院，檢查後住院治療，沒想到一周內傳出多名學童也發燒，冬令營因此停課。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉今天表示，腺病毒正在大流行，李童確診感染腺病毒，導致反覆發燒和支氣管發炎；腺病毒好發在孩童，以飛沫傳染為主，感染後持續發燒3至10天，可以說是最容易引起發燒的病毒，臨床以呼吸道症狀為主，也常引發結膜炎，台灣現在沒疫苗，只能採症狀治療，若像李童的肺部有浸潤現象，併發支氣管炎，就要住院治療。

馬瑞杉指出，目前同時流行病毒性腸胃炎，主要是諾羅病毒與輪狀病毒造成，流感病毒、新冠病毒也流行，有的是上呼吸道症狀，有的是腸胃道不舒服，如果一起感染或接連感染，身體面對「上下夾擊」恐將吃不消，免疫力比較低的老人和孩童需更注意；春節返鄉和旅遊的人口流動加大病毒傳染可能性，所以春節期間最好少進出公共場所，若到公共場所應戴口罩，平日勤洗手，從戶外返家必定洗手和更衣，保持居家環境乾淨。

發燒 腺病毒

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