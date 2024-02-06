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溪頭走春防塞爆 將啟動接駁計畫

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投溪頭自然教育園區春節期間恐湧進大量人車，為改善交通，11至14日將啟動溪頭停車轉乘計畫，提供免費接駁服務。圖／南投縣政府提供
南投溪頭自然教育園區春節期間恐湧進大量人車，為改善交通，11至14日將啟動溪頭停車轉乘計畫，提供免費接駁服務。圖／南投縣政府提供

春節將到，南投溪頭園區是熱門景點，一般假日遊客多，沿途交通壅塞，停車場更塞爆，春節假期恐怕成交通噩夢，前往清境、日月潭的交通也恐大塞車。縣府表示，針對溪頭11日（初二）至14日（初五），啟動停車轉乘接駁服務，另針對易塞車景點加強疏導。

南投縣長許淑華說，南投燈會吸引4、500萬人潮，遊客會再轉往其他景點，溪頭在周末假日遊客多，春節期間預期湧進大量人車，將啟動疏運計畫。

工務處交通管理所表示，溪頭園區停車場約754格位，經評估，春節旅遊高峰期在11至14日，將啟動溪頭地區停車轉乘接駁計畫，遊客可將車輛停在鹿谷鄉農會茶業文化館停車場，停車收費每次100元，可搭乘免費接駁車。

溪頭地區停車轉乘接駁期間，當溪頭園區停車空間達120格以上時，將沿線宣導鼓勵利用乘車接駁服務。低於120格時，啟動滿場預告機制，低於70格時啟動滿場導引機制，指引遊客車輛進入茶業文化館停車場。

縣府評估，清境及日月潭旅遊高峰期為在11（初二）至13日（初四），往清境交通上午9點到下午3點容易塞車，往日月潭在上午10點至下午4點是塞車時段，呼籲遊客提前出發。

縣府表示，下國道六號愛蘭交流道往日月潭，以及台14線於國道6號終點至清境間，設有路況CMS系統，將播放至各路段旅行時間及停車場資訊。

縣警局則表示，春節將將針對投151線保甲路往溪頭、南投市台14乙線與祖祠路、台14甲清境至武嶺、台3線名間至竹山、竹山紫南宮周邊、日月潭台21線、重點交流道等易塞車路段，加強疏導。

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