台中百貨商圈 春節將「斷流」防堵

台中七期新光三越、大遠百商圈周邊道路常塞車，台中市交通局與警察局邀業者座談，春節期間一旦2百貨停車場客滿，將嚴格執行市政北七路「斷流」措施，消費者停車在「市政大樓」等4處停車場，當日不限金額發票可折抵3小時停車費，呼籲多加使用。

高鐵台中站接送旅客頻繁，但有駕駛經常違停等接送。鳥日警分局說，載客區違停「車等人」常造成交通阻塞，經祭出科技執法後，2022年共取締2.48案件，2023年取締件數約1.29萬件、大幅減少5成。警方估計，高鐵台中站停車場可免費停車30分鐘，載客區僅限臨停3分鐘，超時將科技取締執法。

七期百貨商圈假日大塞車，周邊台灣大道、惠中路、市政北七路、惠來路交通大打結。警方評估，春節假期恐會更嚴重，第六警分局邀請業者、交通局與交通大隊研議因應措施。

警方表示，將會在2家百貨周邊重要路口，規畫警力、義交疏導交通，若2百貨停車場趨於飽和，車流回堵或定點停滯，將在惠中路、市政北七路口「斷流」，禁止車輛繼續排隊入場，屆時得朝惠路直行或直接右轉市政北七路直行車道，確保路口淨空。

市府表示，2家百貨業與交通局簽訂特約停車，選定周邊4處停車場，包含市政大樓地下停車場、市政公園地下停車場、惠來立體停車場、「惠中A、B區停車場，凡停放此4處停車場的消費者，可憑不限金額發票抵扣3小時，消費滿500元再折抵1小時，當日最高可折抵8小時，百貨內停車最多只能折抵4小時。

另外，2百貨業在特約停車場、市府捷運站設置接駁車站點，停在特約停車場或搭捷運去逛百貨，可搭乘專車接送，省時間又免塞車。