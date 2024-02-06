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彰化5畜牧場 偷排廢水遭逮

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化報導
彰化縣環保局近日稽查大城鄉海豐崙排水沿岸，查獲5家畜牧業涉及違規排放廢水。圖／環保局提供
彰化縣環保局近日稽查大城鄉海豐崙排水沿岸，查獲5家畜牧業涉及違規排放廢水。圖／環保局提供

年關將近，不肖畜牧業者趁機違規排放廢水，彰化縣環保局近日針對大城鄉海豐崙排水沿岸16家畜牧業專案稽查，查獲5家畜牧業涉及違規排放廢水，已依法告發，當地居民額手稱慶，痛批業者沒良心。環保局強調，偷排業者最高可處2000萬元罰鍰，更可能面臨「停養」處分。

環保局查獲埋暗管偷排的畜牧場位在大城鄉山腳村，村民得知後，直說「平日飄傳的莫名臭味，終於找到來源」。陳姓村民表示，畜牧業者並非沒獲利，貪圖便利和節省汙染處理費，不顧全體村民健康，實在很可惡，希望環保局重罰，才能大快人心。

蔡姓村民也說，不只山腳村有畜牧場偷排，後五間寮排疑似沿岸畜牧場也偷排，排水水面浮著屎尿令人作嘔，趁「環保假期」偷排最嚴重，地方都知道哪些業者不守法，但苦無證據，又礙於「鄰居」情面沒揪眾抗議，希望環保局趕快來查。

環保局表示，近期在大城鄉海豐崙排水，發現不明孔洞緊鄰農地側溝持續排出廢水，循線查看竟是畜牧場，未透過原本核准的放流口排放，針對沿岸畜牧業者專案稽查，查出5家違規排放，將依法重罰。

環保局長江培根說，大城鄉海豐崙排水沿岸畜牧業密集，其中95%的汙染源就是來自畜牧廢水，屬於重度汙染河川，常在網路上被批評髒汙，甚至飄出惡臭，業者也常被檢舉偷排廢水，因此環保局列為重點稽查河川。

環保局表示，2023年針對彰化縣畜牧業查核1188場次，並處分85家業者，處罰鍰442萬餘元，並有3家畜牧業遭勒令停養，迄今仍無法復養；部分案件被法院判刑，除須繳回犯罪所得外，甚至遭重判6年以上有期徒刑。

牧場 環保局長

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