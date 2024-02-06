菜價蠢動 台中百元年菜首度漲價

通膨加上物價上漲，以及年節預期心理，蔬菜價格蠢蠢欲動，年菜價格也上漲。台中標榜實惠的「百元年菜」，今年首度漲價，飯店內用年菜平均漲幅10%；業者發現，比起外帶全套年菜，很多人改訂佛跳牆、藥膳雞湯等單點「手路菜」省荷包。消費者說，連百元年菜都漲價，過個年荷包都瘦了。

彰化是高麗菜、青蔥等重要產地，近日溪湖果菜市場到貨量充足，蔬菜價格平穩，但市場端受預期心理影響，半個月來菜價上漲2成，加上天氣變冷到貨量跌，價格可能會再往上看。

據了解，近2周，高麗菜零售價從每顆50、60元，已賣到80元；青蔥零售價也從每公斤59元，上漲到80元。記者觀察，婆婆媽媽採買時，菜販還說，冷氣團要來了，高麗菜會再漲一波，建議多買2顆。

台中第五市場連續12年推「百元年菜」，過去10道菜只要千元，今年首度漲價，其中有6道菜漲價，例如藥膳醉豬蹄漲20元，整套價格漲為1400元。業者表示，今年物價漲太多，只好調整價格，但年前部分食材回穩，佛跳牆原本要漲30元，但開賣前又改回原價250元。

飯店業觀察，萬物齊漲，買食材在家準備年夜飯，未必比外帶划算，今年外賣年菜的單點訂單增加1成，尤其單點幾道「手路菜」，成為不少小家庭選擇，至於全套年菜訂單持平。

八豆食府執行長魏幸怡指出，春節食材成本略漲，但餐飲業大量採購，能以量制價。麗寶福容飯店港點餐廳表示，服務業缺工，加上原物料上漲，除夕圍爐桌菜比去年漲10%。

台中市農業局表示，春節前蔬菜供應量充足，蔬菜價格平穩，但冬季水果產量少、進口價格高，每公斤比去年同期漲16.2元；毛豬供應穩定，每公斤均價89元，比去年同期小漲5.3元。經發局長張峯源說，將持續針對市場、大賣場查察物價，目前生鮮農產品批發價格小漲，但業者多自行吸收。