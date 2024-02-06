兩大軌道、前瞻建設配合款268億 彰縣喊吃不消

彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化可行性評估先後獲行政院核定，縣府歡欣之餘，也擔心兩案170億元的配合款，加上其他前瞻建設，共要負擔268億餘元，會讓縣府吃不消。縣府財政處長劉坤松表示，儘管逐年編列配合款可紓解壓力，但仍須中央增加補助及修改財政收支劃分法，縣府也會積極開源。

中捷綠線延伸大坑、彰化案，總經費355.91億元，其中「烏日到彰化段」159.65億元，縣府需負擔配合款約67.15億元，至於已進入綜合規劃的彰化市鐵路高架化案，總經費更高達399億元，縣府需負擔103億元。此外其他前曕基礎建設，彰化縣也要負擔98.47億元。

高達268億多元的配合款，雖是按工程進度分期逐年編列預算，但對財政不寬裕的彰化縣，仍構成沉重負擔。彰化縣政府本年度總預算640億元，創下新高，未來也預期會增加，若歲入未跟著大幅挹注，巨額配合款支出恐將排擠其他建設。

目前彰化的長短債高達350億元，雖說縣長王惠美2018年上任後努力減債，已減債70億元，但若財源未增加、支出卻擴大下，債務恐怕只會再加重。

「這些重大建設經費負擔，確實構成縣府很大財政壓力。」財政處長劉坤松說，雖然可分期逐年編列預算舒緩壓力，但仍需中央提供更多補助，並修改財政收支劃分法，將更多資源下放地方，縣府也會積極活化縣有地，並盼在中央支持下，積極開發產業專區，創造更多財源。

民進黨立委陳素月說，重大建設地方配合款比率，不分藍綠各縣市一視同仁；至於財劃法修法，則會努力爭取，盼彰化能有更多統籌分配款，另外，地方也要開闢財源，像多設置工業區等帶進稅收。

國民黨籍立委謝衣鳯表示，蔡政府核定這些重大建設，未來的賴政府就應想辦法完成。以目前彰化縣財政，負擔這樣龐大的配合款的確有困難，如果中央能提高補助上限，加上彰化逐年攤提配合款，這些建設才有可能完成。至於修正財劃法，各縣市意見分歧，最後版本不一定符合彰化縣民利益，甚至獲得的統籌分配款比現在更少。