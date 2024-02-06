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兩大軌道、前瞻建設配合款268億 彰縣喊吃不消

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化、南投軌道建設配合款 製表／劉明岩、賴香珊 圖／聯合報提供
彰化、南投軌道建設配合款 製表／劉明岩、賴香珊 圖／聯合報提供

彰化市鐵路高架化台中捷運綠線延伸彰化可行性評估先後獲行政院核定，縣府歡欣之餘，也擔心兩案170億元的配合款，加上其他前瞻建設，共要負擔268億餘元，會讓縣府吃不消。縣府財政處長劉坤松表示，儘管逐年編列配合款可紓解壓力，但仍須中央增加補助及修改財政收支劃分法，縣府也會積極開源。

中捷綠線延伸大坑、彰化案，總經費355.91億元，其中「烏日到彰化段」159.65億元，縣府需負擔配合款約67.15億元，至於已進入綜合規劃的彰化市鐵路高架化案，總經費更高達399億元，縣府需負擔103億元。此外其他前曕基礎建設，彰化縣也要負擔98.47億元。

高達268億多元的配合款，雖是按工程進度分期逐年編列預算，但對財政不寬裕的彰化縣，仍構成沉重負擔。彰化縣政府本年度總預算640億元，創下新高，未來也預期會增加，若歲入未跟著大幅挹注，巨額配合款支出恐將排擠其他建設。

目前彰化的長短債高達350億元，雖說縣長王惠美2018年上任後努力減債，已減債70億元，但若財源未增加、支出卻擴大下，債務恐怕只會再加重。

「這些重大建設經費負擔，確實構成縣府很大財政壓力。」財政處長劉坤松說，雖然可分期逐年編列預算舒緩壓力，但仍需中央提供更多補助，並修改財政收支劃分法，將更多資源下放地方，縣府也會積極活化縣有地，並盼在中央支持下，積極開發產業專區，創造更多財源。

民進黨立委陳素月說，重大建設地方配合款比率，不分藍綠各縣市一視同仁；至於財劃法修法，則會努力爭取，盼彰化能有更多統籌分配款，另外，地方也要開闢財源，像多設置工業區等帶進稅收。

國民黨籍立委謝衣鳯表示，蔡政府核定這些重大建設，未來的賴政府就應想辦法完成。以目前彰化縣財政，負擔這樣龐大的配合款的確有困難，如果中央能提高補助上限，加上彰化逐年攤提配合款，這些建設才有可能完成。至於修正財劃法，各縣市意見分歧，最後版本不一定符合彰化縣民利益，甚至獲得的統籌分配款比現在更少。

台中捷運 鐵路高架化

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