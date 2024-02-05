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弘道基金會台中發送年菜 寒冬助老經費還差200萬

中央社／ 台中5日電

農曆春節將至，弘道老人福利基金會台中服務處今天表示，發送233份年菜給台中市的弱勢長輩，而寒冬助老服務經費需新台幣500萬元，募款還差200萬元，需各界愛心支持。

弘道老人福利基金會台中服務處在過年前挨家挨戶發送233份年菜，給中市13個行政區的弱勢長輩，每份年菜有5菜2湯1甜品，菜色包括獅子頭白菜滷、蓮藕雞湯、八寶米糕等。

台中服務處指出，發送年菜當天遇上入冬以來最強寒流發威，頂著攝氏8度低溫，合力分裝200多份冷凍包裝年菜，雙手冷得直打哆嗦。年菜由弘道志工送達長輩家，送愛也送暖。

弘道志工來到82歲張阿公的家，獨臂的張阿公打開家門歡迎，志工拿出年菜向阿公介紹並講解如何加熱，張阿公看到有自己喜歡吃的獅子頭、米糕，開心地笑了，並透露以前沒有弘道基金會送年菜，都是自己簡單煮蔬菜配飯，就是除夕夜的圍爐餐。

弘道基金會台中服務處長陳國慶表示，考量獨居弱勢長輩需求，特別訂購個人式冷凍包裝年菜組合，簡單加熱就可食用，享用平時較難有機會吃到的豐盛菜餚，希望長者們感受過年氣氛。

陳國慶指出，弘道基金會在台中地區服務2094名獨居弱勢長輩，寒冬助老服務經費需500萬元，目前還差200萬元，急需社會大眾愛心支持，邀請民眾響應行動，捐款800元能讓長輩享年菜圍爐餐、捐款1200元幫助除舊布新、辦年貨，捐款3000元助老關懷服務1整年。

年菜 捐款 長輩

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