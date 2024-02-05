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台中高鐵站一樓接客違規最嚴重 警：盡量人等車並善用免費停車

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中高鐵站接送旅客頻繁，但也經常造成民眾違規，警方加強維持秩序。圖／警方提供
台中高鐵站接送旅客頻繁，但也經常造成民眾違規，警方加強維持秩序。圖／警方提供

台中高鐵站接送旅客頻繁，但也經常造成民眾違規。鳥日警分局說，據統計，違規以一樓的載客停車超過3分鐘最為嚴重，提醒民眾應該「人等車」較不易被罰，而且高鐵台中站附屬停車場有30分鐘免費停車服務，民眾可以多加利用，春節才不會掃興收到罰單。

烏日警分局交通組統計發現，去年在高鐵站舉發違規案件1萬2947件，其中一樓載客區違規停車超過3分鐘，舉發1萬2800件，依道路交通管理處罰條例56條1項4款，可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰；二樓違規上下客則開出147件，依違反道路交通管理處罰條例60條2項4款，罰鍰900元至1800元。

但若和前年比較，前年舉發2萬6128件，光是一樓載客區違規停車超過3分鐘被舉發就達2萬4880件，去年比前年足足大減了約一半。

交通組長楊俊明說，從兩年的統計發現，違規情況最嚴重的都是一樓載客停車超過3分鐘，因此提醒務必「人等車」，若載客者提早到車站，應多利用高鐵一、二樓停車場暫停。否則，應建置有AI攝影機，可全天候自動偵測違規行為。

他說，一樓載客停車超過3分鐘被舉發大減1萬多件，除了由高鐵保全員提醒臨停僅限3分鐘，和違規載客會被開單外，也利用各種場合宣傳高鐵台中站附屬停車場的30分鐘免費停車等有關，讓舉發件數大幅降低。

台中高鐵站違規以一樓的載客停車超過3分鐘最為嚴重。圖／警方提供
台中高鐵站違規以一樓的載客停車超過3分鐘最為嚴重。圖／警方提供

停車場 高鐵

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