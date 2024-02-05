台中市立圖書館年初四開館 春節暢讀開卷有禮抽獎

春節連假即將到來，台中文化局今天表示，市立圖書館及各分館將於13日大年初四開館，並將推出系列春節限定活動，有機會抽到餐券、書福米、玻璃餐盒、字母馬克杯等禮品。

農曆春節連假即將到來，台中市立圖書館自9日至12日休館，13日至14日開館時間為上午9時至下午5時，15日起各館恢復正常開館。

台中市政府文化局長陳佳君表示，台中市民去年借閱數突破1938萬冊，新春期間，中市圖總館及各分館於大年初四同步開館向讀者賀年，同時規劃各式各樣新春限定活動，像是「祥龍獻Read、台中龍賀」活動，將個人證借閱上限由原本的30冊提高至50冊，喜愛閱讀民眾可以利用春節連續假期快樂暢讀不受限。

中市圖指出，總館在大年初四開館將推出「開卷有禮好運籤」活動，憑閱讀大富翁10點，即可隨機抽取財運、健康、學業、愛情4款籤詩，有機會抽到餐券、書福米、玻璃餐盒、字母馬克杯等禮品；還有馬卡龍紙雕提燈將於8日小年夜當天開始於各分館兌換，數量有限，換完為止。

中市圖表示，大安圖書館首創與圖書館內的土地公結盟，自民國92年起開放民眾參與認養期刊活動，每年都點亮超過60盞光明燈，今年度認養期刊活動「點一盞知識的光明燈」，更首推線上認養服務，讓熱心市民輕鬆參與；連續多年響應活動的張小姐說，認養期刊不僅能鼓勵更多人到圖書館閱讀，更能增長智慧、造福自己。