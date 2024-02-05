影／春節到！溪頭恐現交通噩夢 將啟動接駁計畫

南投溪頭自然教育園區是熱門景點，每逢假日遊客暴增，沿途車多壅塞，停車場被塞爆，春節期間恐再現交通噩夢；為改善交通，縣府將於11日（初二）至14日（初五）啟動溪頭停車轉乘接駁服務，警方也將針對全縣易塞車路段加強疏導。

南投縣長許淑華指出，每年南投燈會都吸引4、500萬人潮，之後遊客會再轉往其他景點，其中溪頭在平常的周末假日就是健行避暑勝地，春節期間預期湧進大量旅遊、返鄉人車，因此將針對溪頭地區啟動停車轉乘計畫，提供免費接駁服務。

工務處交通管理所表示，溪頭園區停車場停車格約754格，經評估，春節旅遊高峰期在11至14日，該期間將啟動溪頭地區停車轉乘接駁計畫，遊客可將車輛停在鹿谷鄉農會茶業文化館停車場，停車收費每次100元，可搭乘免費接駁車。

而在溪頭地區停車轉乘接駁期間，當溪頭園區停車空間達120格以上時，將沿線宣導鼓勵利用乘車接駁服務。低於120格時啟動滿場預告機制，低於70格時啟動滿場導引機制，指引上山旅遊車輛進入茶業文化館停車場。

交管所表示，茶業文化館停車場共90個停車格，現場將以43人座大客車免費接駁，首班發車時間為上午9時，每30分鐘1班，最末班時間為下午5時20分，沿途將接駁停靠「最美森林小學」內湖國小、溪頭第一售票亭及員林客運溪頭站。

南投縣警局則表示，屆時派員執行溪頭停車場滿場分流機制，並針對投151線保甲路往溪頭、南投市台14乙線與祖祠路、台14甲清境至武嶺、台3線名間至竹山、竹山紫南宮周邊、日月潭台21線、重點交流道等全縣易塞車路段加強疏導。