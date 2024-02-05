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中市唯一時力議員吳佩芸退黨 民眾黨想拉攏

中央社／ 記者郝雪卿台中5日電
時代力量在台中市唯一的市議員吳佩芸昨天宣布退黨，民眾黨台中市黨部主委江和樹今天表示，希望透過黨籍立委黃國昌拉攏吳佩芸入黨。吳佩芸則說，謝謝大家的善意，目前以無黨籍身分專心努力市政。聯合報系資料照
時代力量在台中市唯一的市議員吳佩芸昨天宣布退黨，民眾黨台中市黨部主委江和樹今天表示，希望透過黨籍立委黃國昌拉攏吳佩芸入黨。吳佩芸則說，謝謝大家的善意，目前以無黨籍身分專心努力市政。聯合報系資料照

時代力量在台中市唯一的市議員吳佩芸昨天宣布退黨，民眾黨台中市黨部主委江和樹今天表示，希望透過黨籍立委黃國昌拉攏吳佩芸入黨。吳佩芸則說，謝謝大家的善意，目前以無黨籍身分專心努力市政。

吳佩芸昨晚透過臉書發布退黨聲明，她說，已將時代力量放棄黨籍聲明書寄出，此刻起，她會以無黨籍的身分，繼續在改革道路上努力。

吳佩芸還說，素人參政迄今，仍覺得這條路是艱難的。但覺得很幸運、也很感謝的是，她曾有機會與一群堅持著進步改革、公平正義的夥伴，一起努力過，「謝謝有你們，才有現在的我」。

吳佩芸的退黨聲明備受地方政壇關切，本身也是台中市議員的民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，他昨晚就在第一時間向黨中央報告，並建議由曾是時力立委的黃國昌與吳佩芸連繫，希望能拉攏吳佩芸加入民眾黨，因為吳佩芸也符合民眾黨年輕的形象。

江和樹認為，民眾黨目前在市議會除他之外，還有陳清龍共2席議員，如果吳佩芸能加入，3席議員就能成立黨團，而且民眾黨在南屯區沒有議員席次，下一屆也會提名吳佩芸繼續參選議員，但一切還是要尊重吳佩芸的人生規劃。

至於藍綠2黨方面，民進黨台中市議會黨團總召蕭隆澤說，已報告黨部知曉，此事必須慎重處理，由黨團成員一起討論。國民黨議員李中則認為，過去時力的屬性較接近綠營，吳佩芸應該不會考慮加入藍營。

是否考慮加入其他政黨，吳佩芸告訴中央社記者，目前未思考這個問題，將以無黨籍身分專心努力市政，謝謝大家的善意。

吳佩芸 民眾黨 議員

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