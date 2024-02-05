影／年節圍爐剩菜變身日、韓美食！ 這幾招要學起來

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聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
年菜吃不完的海鮮羹，鄭錦慶推薦非常適合拿來做大阪燒。記者林佩均／攝影
年菜吃不完的海鮮羹，鄭錦慶推薦非常適合拿來做大阪燒。記者林佩均／攝影

本周就是農曆春節連假，家人親友歡聚圍爐年菜吃不完、拜拜年糕如何處理？總是令人頭痛，弘光科技大學餐旅管理系老師鄭錦慶運用家中現成麵粉、雞蛋、起司片等材料，只要一只平底不沾鍋，輕鬆讓剩菜海鮮羹、年糕變身成日本美食大阪燒，韓國海鮮餅、鍋餅等點心，不浪費食材又美味。

鄭錦慶表示，年菜吃不完的海鮮類羹湯丟掉很浪費，由於湯頭鮮美，裡頭還有一些海鮮料，非常適合做大阪燒。

首先，把家裡常有的高麗菜、紅蘿蔔切細絲，加入冷海鮮羹，打入2顆雞蛋，加入適當份量的低筋或中筋麵粉，若原本湯汁太少，酌量加些水，調成濃稠狀的麵糊。

接著將平底鍋熱油鍋，麵糊均勻鋪鍋，以中火加熱至麵糊底部可以搖動，就差不多可以翻面，把兩面煎至金黃酥脆就完成，上面刷上大阪燒醬、撒上海苔粉、柴魚片、擠上美乃滋，就成為大阪燒。

鄭錦慶說，就算家中沒有大阪燒醬、柴魚片、美乃滋，這樣煎出來的餅也會是好吃的海鮮餅，可以塗上家中現有的甜辣醬、辣醬等喜歡的醬料，吃起來同樣美味。

拜拜後的甜年糕除了煎或炸，還可以做成口味獨特的鍋餅，鄭錦慶介紹，年糕切成薄片；低筋或中筋麵粉，加入2顆全蛋、1個蛋黃、水適量，調成濃稠狀的麵糊。

麵糊倒入加熱平底油鍋，搖晃均勻成為薄餅皮，用中小火煎至定型後，將麵皮取出放盤中，把切薄片的年糕鋪上在中間，上頭撒上起司絲或鋪上起司片，接著四邊包起來，上面刷一些剩的麵糊， 放回鍋中煎至兩面金黃即可。

鄭錦慶指出，這種作法等於是將甜年糕變成鍋餅中的內餡，加上有鹹味的起司，吃起來鹹甜、鹹甜，層次豐富不膩口，如果用紅豆口味年糕來做年糕鍋餅風味更棒。

弘光科大餐旅系老師鄭錦慶示範年糕鍋餅，只要薄片年糕、低筋或中筋麵粉與雞蛋，調成濃稠狀的麵糊煎煮，作法相當簡單。記者林佩均／攝影
弘光科大餐旅系老師鄭錦慶示範年糕鍋餅，只要薄片年糕、低筋或中筋麵粉與雞蛋，調成濃稠狀的麵糊煎煮，作法相當簡單。記者林佩均／攝影
弘光科大餐旅系老師鄭錦慶將甜年糕變成鍋餅中的內餡，方便又好吃。記者林佩均／攝影
弘光科大餐旅系老師鄭錦慶將甜年糕變成鍋餅中的內餡，方便又好吃。記者林佩均／攝影

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