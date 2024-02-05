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民代指台中警力不足 市警局：持續補足

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
台中市議員曾威。圖／曾威提供
台中市議員曾威。圖／曾威提供

台中現有281萬人口，為全台第二大都市，但市議員曾威表示，台中市警民比依參考基準，應是1比350，但截至去年9月，警民比為1：451，警力負擔重，近期即發生警員在執勤時間不幸辭世事件 ，建議市府向中央爭取撥補人力，減緩基層壓力。市警局表示，台中目前員警缺額率是六都第二低，將持續爭取補足警力。

曾威說，六都僅桃園、台中人口不斷增加，成為移居的熱門城市，警力需求也隨之增加，但警力不足問題卻日趨嚴重，基層員警的勤務相對繁重，恐將影響治安維護及民眾權益。

曾威指出，據地方警察機關員額設置參考基準，台中市警民比應為1比350，但截至去年九月底統計，台中市警民比為1比451，對比去年五月的1比444，不減反增。

曾威表示，台中近期也傳數起警員在執勤時間不幸辭世的事件，呼籲警方在解決警民比問題前，也要重新盤點、調配員警現有業務量，完善福利、減緩基層業務壓力，並重視關切員警心理狀態，讓每位辛勞的員警，能有最合適的工作環境。

市警察局表示，統計至去年9月30日，台中市警職人員預算員額為6559人、現有6277人，缺額282人，缺額率4.29%，為六都第2低。

台中市 警察

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