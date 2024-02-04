設備故障 南投燈會無人機表演連兩天取消
南投燈會@=昨天開幕，原先規劃500台無人機表演，卻因設備故障臨時取消；南投縣政府指出，控制無人機設備的主機板故障仍無法修復，今晚演出也取消，未來將加場及補演共3場。
南投縣政府今天發布新聞，南投燈會昨天舉行開幕式，粗估湧入約24萬人參觀，不過原訂在開幕式表演的500台無人機呈現馬來貘玩南投圖案，卻因無人機設備故障取消演出，搶修到今天確定無法修復，今晚演出也取消。
南投縣政府觀光處長陳志賢接受中央社記者電訪時說，1日及2日預演，確認500台無人機可排出原先設計圖案，昨晚演出前再進行測試，卻發現控制無人機的設備故障，懷疑是控制系統的主機板在預演時受潮，又因週末假日找不到主機板可更換，因此取消演出，後續場次應可恢復表演。
投縣府觀光處指出，為造福遊客，無人機表演除原先規劃的10場演出外，另外在18日及25日加場及補演，其中18日在晚上7時15分及9時15分演出，25日則在晚上9時15分演出。
觀光處表示，除無人機演出外，主辦單位也在11日至13日以及24日加碼煙火施放發數，歡迎民眾持續到訪南投燈會欣賞精采的燈會內容與新春演出。
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