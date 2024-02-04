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梧棲慶祝農民節 米龍「開光點睛」儀式很吸睛
今天是「立春」也是農民節，台中市梧棲區農會今天在梧棲區農會會本部舉辦「梧棲區各界慶祝113年農民節表彰暨節約用電宣導、致祀神農大帝典禮活動」，台中市副市長鄭照新為米龍主持「開光點睛」儀式，祈求國泰民安、風調雨順，五穀豐收，「米龍」開光點睛儀式很吸睛。
梧棲區農會總幹事王秝毅表示，農會堅持核心價值「以農為根、以民為本」，感恩創新、惜福與展望。今天舉辦致祀神農大帝典禮，目的為開春新的一年祈求國泰民安、風調雨順、五榖豐收，深具農產業文化、農產業信仰意義。
今年適逢農曆新年龍年，梧棲區農會取用生活中最常見，也是梧棲區主要的經濟作物「米」製作「米龍」，傳達傳統漢人文化中「趨吉避凶」的深意；「米龍」的龍鱗以錢幣製成，米龍祈福儀式象徵五穀豐收、風調雨順、祈安消災、招財之意。
梧棲區農會是全國唯一舉辦致祀神農大帝祭典的農會，今天邀請台中市副市長鄭照新擔任主祀官，暨全體人員一起致祀，鄭照新為米龍主持「開光點睛」儀式，祈求國泰民安、風調雨順，五穀豐收。
農民節表彰大會，共表揚傑出資深農民12類別170人；其中梧棲農會輔導青年農民黃文慶以栽種「草莓」為主要作物，利用所學的栽培技術，配合生物防治天敵技術生產無毒安全的草莓。參加農業部舉辦IPM Award永續善農獎競選表揚並榮獲「第3屆永續善農獎」優秀成績，今天頒發「永續善農獎」匾額祝賀。
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