快訊

今天立春顧好「這器官」 中醫：維持較佳免疫力狀態

以為槓龜！他買40公斤「廢棄刮刮樂」 結局出爐超驚喜：90%沒檢查過

21萬高價旅歐團住「淹水房」！旅社業務留言激怒女作家 怒批：根本沒有同理心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梧棲慶祝農民節 米龍「開光點睛」儀式很吸睛

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區農會今天在梧棲區農會會本部舉辦「梧棲區各界慶祝113年農民節表彰暨節約用電宣導、致祀神農大帝典禮活動」。圖／梧棲區農會提供
台中市梧棲區農會今天在梧棲區農會會本部舉辦「梧棲區各界慶祝113年農民節表彰暨節約用電宣導、致祀神農大帝典禮活動」。圖／梧棲區農會提供

今天是「立春」也是農民節，台中市梧棲農會今天在梧棲區農會會本部舉辦「梧棲區各界慶祝113年農民節表彰暨節約用電宣導、致祀神農大帝典禮活動」，台中市副市長鄭照新為米龍主持「開光點睛」儀式，祈求國泰民安、風調雨順，五穀豐收，「米龍」開光點睛儀式很吸睛。

梧棲區農會總幹事王秝毅表示，農會堅持核心價值「以農為根、以民為本」，感恩創新、惜福與展望。今天舉辦致祀神農大帝典禮，目的為開春新的一年祈求國泰民安、風調雨順、五榖豐收，深具農產業文化、農產業信仰意義。

今年適逢農曆新年龍年，梧棲區農會取用生活中最常見，也是梧棲區主要的經濟作物「米」製作「米龍」，傳達傳統漢人文化中「趨吉避凶」的深意；「米龍」的龍鱗以錢幣製成，米龍祈福儀式象徵五穀豐收、風調雨順、祈安消災、招財之意。

梧棲區農會是全國唯一舉辦致祀神農大帝祭典的農會，今天邀請台中市副市長鄭照新擔任主祀官，暨全體人員一起致祀，鄭照新為米龍主持「開光點睛」儀式，祈求國泰民安、風調雨順，五穀豐收。

農民節表彰大會，共表揚傑出資深農民12類別170人；其中梧棲農會輔導青年農民黃文慶以栽種「草莓」為主要作物，利用所學的栽培技術，配合生物防治天敵技術生產無毒安全的草莓。參加農業部舉辦IPM Award永續善農獎競選表揚並榮獲「第3屆永續善農獎」優秀成績，今天頒發「永續善農獎」匾額祝賀。

台中市梧棲區農會今天在梧棲區農會會本部舉辦「梧棲區各界慶祝113年農民節表彰暨節約用電宣導、致祀神農大帝典禮活動」。圖／梧棲區農會提供
台中市梧棲區農會今天在梧棲區農會會本部舉辦「梧棲區各界慶祝113年農民節表彰暨節約用電宣導、致祀神農大帝典禮活動」。圖／梧棲區農會提供
台中市梧棲區農會今天在梧棲區農會會本部舉辦「梧棲區各界慶祝113年農民節表彰暨節約用電宣導、致祀神農大帝典禮活動」，台中市副市長鄭照新為米龍主持「開光點睛」儀式。圖／梧棲區農會提供
台中市梧棲區農會今天在梧棲區農會會本部舉辦「梧棲區各界慶祝113年農民節表彰暨節約用電宣導、致祀神農大帝典禮活動」，台中市副市長鄭照新為米龍主持「開光點睛」儀式。圖／梧棲區農會提供

梧棲 農會 農民

延伸閱讀

黑韓產業鏈啟動 江啟臣幕僚：疑綠營為此事做準備…

東海中文系這一門課好吸睛！邀專業媒體人揭密新聞行業

盧秀燕宴請台中新科立委：不分黨派爭資源「建設台中」

傅崐萁表態爭取立院龍頭 韓國瑜：個別委員行動不評論

相關新聞

南投春節垃圾年初一至初四停收 這4地區有例外

農曆春節將屆，南投縣各鄉鎮市公所陸續公告垃圾清運時間，原則上2月10日（大年初一）至13日（大年初四），全面停收垃圾4天...

梧棲慶祝農民節 米龍「開光點睛」儀式很吸睛

今天是「立春」也是農民節，台中市梧棲區農會今天在梧棲區農會會本部舉辦「梧棲區各界慶祝113年農民節表彰暨節約用電宣導、致...

員林鳳梨公園空降太空艙 還有另一座在這裡哦

彰化縣員林市台一線入口處的「鳳梨公園」最近空降一座「太空艙」，引發話題，原來是員林市公所為配合龍年燈會，請「白玉功德會」...

落實在地關懷 黑松捐贈300萬修繕八卦山牌樓完工

企業的社會責任不僅僅是口號，更重要的是透過實際行動來體現永續發展。黑松公司於去年彰化建縣300年前夕特別捐贈300萬元，...

好康！彰化縣老舊機車換購電動機車 最高補助1.93萬

彰化縣政府持續鼓勵縣民淘汰高車齡機車，換成無碳電動機車，今年將補助金由8千元調高至1萬元，加上環境部與工業局補助，最高可...

彰首座公園停車場試營運 本月免費

彰化首座公有公園與停車場共構的地下化停車場昨天啟用，縣府爭取中央補助，總共斥資4.3億元，昨起試營運，開放免費停車至2月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。