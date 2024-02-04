員林鳳梨公園空降太空艙 還有另一座在這裡哦

彰化縣員林市台一線入口處的「鳳梨公園」最近空降一座「太空艙」，引發話題，原來是員林市公所為配合龍年燈會，請「白玉功德會」認養公園型塑門戶新地景，白玉功德會總幹事邱暉智說，發想起於太空人要登陸地球找宜居城市，而發現員林市，希望營造員林市的科技感，也成為打卡新景點。

白玉功德會協同員林市代張詩怡、三愛里長黃雅惠、縣議員凃俊任等人今天下午2點到5點在圓林園旁的秀家人左鄰咖啡前廣場舉辦親子DIY春聯、大師揮毫贈春聯活動，還有免費限量爆米花、散策小市集等。

左鄰咖啡廣場有一座太空艙和最近引發話題剛亮相的鳳梨公園太空艙一模一樣，原來都是出自白玉功德會總幹事邱暉智的手筆，民眾也可以去拍照打卡。

成大都計研究所畢業的邱暉智也是左鄰秀家人日照中心董事長，他說當初為了讓日照中心長輩學煮咖啡，而成立左鄰咖啡，又為了讓左鄰咖啡的小廣場多些美感，又加入太空艙街景，去年底公所希望白玉功德會協助認養鳳梨公園營造新街景，他再把太空艙意象帶入員林市入口處。

其實員林市入口處的鳳梨雕塑多年前落成時曾被嫌棄太瘦也不美，疫情期間再由員榮醫療體系連續二年認養鳳梨公園，配合燈會規劃成防疫燈區，今年公所希望能有新意象再請邱暉智重新設計。

邱暉智說，日前他看國外媒體評比台北名列全球宜居城市之列，其中35項評比指標中，他覺得員林市有25項也都達到標準，例如物價低、美食多元、氣候宣人、不塞車等，所以他設計鳳梨公園地景發想外星人要登陸地球找宜居城市就找到員林市，放上一個酷炫感十足的太空艙。