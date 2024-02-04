好康！彰化縣老舊機車換購電動機車 最高補助1.93萬

彰化縣政府持續鼓勵縣民淘汰高車齡機車，換成無碳電動機車，今年將補助金由8千元調高至1萬元，加上環境部與工業局補助，最高可享有1萬9300元補助。縣府並與機車公會、車廠合作，將在年底抽出2台電動機車，贈送給今年線上申請機車汰舊換新補助的民眾。

彰化縣政府今天上午結合機車公會及車廠，在縣府廣場為這項老舊機車汰換活動宣傳，縣長王惠美表示，彰化縣有83萬輛機車，到去年已淘汰17萬餘輛老舊機車，設籍彰化的電動機車也達到2萬4149輛，是非六都之外第一名，由於全縣仍有15萬輛老舊機車需汰換，縣府今年再提供更優惠補助，呼籲縣民把握機會，加速淘汰老舊機車及換購電動機車，迎接淨零新時代。

彰化縣機車商業同業公會理事長賴建文表示，老舊機車的汙染確實高於電動機車、輕型環保機車，汰換老舊機車留給下一代好的環境，這次跟環保局來協助辦理活動，匯集8大車廠，並提供縣民加碼優惠，希望可以加速汰除老舊車輛。

環保局表示，彰化縣今年機車汰舊補助方案，自即日起至12月31日止，申請報廢2010年12月31日以前出廠的高車齡機車，且車輛設籍在彰化縣滿1年以上的縣民，即可獲得加碼補助金1800元（其中環境部300元、縣府1500元）。

至於淘汰老舊機車換購電動機車補助部分，環境部補助2300元，民眾可在申請補助時，直接至環境部「車輛汰舊換新媒合抵換平台」申請，再加上經濟部補助7000元與縣府補助的1萬元，彰化縣最高可領1萬9300元，補助收件期限至2025年1月10日止。

環保局表示，為鼓勵民眾淘汰老舊機車換購電動機車，將在11月11日加碼抽出2台電動機車，歡迎民眾利用網路提出申請汰換車輛。活動期間，為提升電動車買氣，各家電動車廠牌還會推出彰化限定的優惠活動，呼籲彰化縣民把握機會，汰換家中老舊機車。