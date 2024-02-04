影／武陵櫻花季到月底 特有紅粉佳人櫻花綻放 遊客提前上山賞花
今年=@R武陵農場@=a href='/search/tagging/2/櫻花季' rel='櫻花季' data-rel='/2/105430' class='tag'>櫻花季將從本月8日到29日，農場山櫻花目前已達開花最巔峰，部分落花飄在池面，增添詩情畫意；農場特有的「紅粉佳人」櫻花也陸續绽放，遊客昨天和今天提前上山賞花，驚喜聞到清香紅粉佳人櫻花。
武陵農場表示，農場的山櫻花目前是開花巔峰，部分落花，場部行政中心前滿地落花，增添詩情畫意。
武陵農場的桃花莊和第一停車場等地，紅粉佳人陸續綻放，昨天和今天吸引很多遊客上山賞花，遊客來自各地，一對母子說，開車開很久才到武陵農場，看到櫻花盛開美景，在櫻花樹下聞到陣陣清香，開車疲憊都值得。
農場表示，今年武陵農場櫻花季夜櫻預計開放時間為2月7日晚上6點30分到9點30分，結束時間預計於2月29日櫻花季結束後，詳細結束時間再另行公告。
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