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大排長龍！彰化藍色多多龍提燈超夯 王惠美：姪女也拿到5百多號

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府今晚在鹿港發放一千個藍色多多龍提燈，有人中午就來排，隊伍長達700公尺。記者林敬家/攝影
彰化縣府今晚在鹿港發放一千個藍色多多龍提燈，有人中午就來排，隊伍長達700公尺。記者林敬家/攝影

彰化鹿港溪景觀廊道在2022年完工啟用後，彰化縣府再投入3000萬的經費，進行鹿港溪景觀廊道整體光環境改善計畫，今晚舉辦啟燈典禮，現場發放隱藏版藍色多多龍小提燈，依然魅力無法擋，中午12點多就有人開始排隊，縣長王惠美說，她自己的姪女，也是2點多很早就來排，拿到5百多號來領取。

王惠美表示，鹿港溪承載彰化的歷史文化，也是鹿港的母親河，過去在她擔任鹿港鎮長期間，將鹿港溪沿岸的違章建築拆除，後來2022年起規劃鹿港溪景觀廊道、水中舞台和風帆廣場等，因民眾反映鹿港溪沿岸相對比較昏暗，因此縣府再投入3000萬，打造綿延1.5公里長的鹿港溪光環境，將鹿港的元素-書法，融入到景觀燈罩之中。

縣府今現場發1千個藍色多多龍提燈，王惠美說，没有領到的鄉親，在2月14日情人節當天，將在八卦山風景園區發放粉紅色多多龍提燈，相關訊息屆時會再公告。

王惠美說，只要在「2024花在彰化」、「2024彰化月影燈季」、「員林龍燈公園」等3個活動地點，以LINE掃描指定QRcode，只要完成2個地點集章，即可參加抽獎，有iphone15、ipad等豐富獎項，也有500個多多龍小提燈供參與活動的民眾抽獎。

彰化縣政府投入了3000萬的經費，進行鹿港溪景觀廊道整體光環境改善計畫，今舉辦啟燈典禮。記者林敬家/攝影
彰化縣政府投入了3000萬的經費，進行鹿港溪景觀廊道整體光環境改善計畫，今舉辦啟燈典禮。記者林敬家/攝影
彰化縣府今晚在鹿港發放一千個多多龍提燈，有人中午就來排。記者林敬家/攝影
彰化縣府今晚在鹿港發放一千個多多龍提燈，有人中午就來排。記者林敬家/攝影

彰化 情人節 王惠美

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