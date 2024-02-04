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台中落葉改堆置 清潔隊憂火災風險

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中市焚化爐量能下降，每天有287噸處理缺口，環保局推動落葉堆肥，將樹枝落葉破碎後，透過堆置、腐化製成肥料，可用於果樹、菜園或園藝栽種，循環再利用，有效減少垃圾量，延長焚化爐壽命。

民進黨議員施志昌表示，枯枝落葉改為堆肥處理後，曾接獲清潔隊員反映，從各地收回的落葉枯枝，因為堆肥場空間已飽和，竟然直接堆置在清潔隊部，逐漸堆成1座「小山」，不僅環境髒亂，更擔心不小心引發火災，「落葉堆肥」變成「落葉堆置」，還得避免必成火災現場，現行政策真的能實行嗎？

環保局統計，台中市各區清潔隊協助清運公園、學校或一般民眾修剪廢樹枝類，每年約1.2萬公噸，其中落葉每年都超過3000公噸；台中目前有5處堆肥場，包括餘樂園、石岡場、霧峰場、新社場及豐原場，估計可收受處理3000公噸堆肥。

環保局表示，堆肥場會噴灑菌種，但落葉去化速度較慢，目前堆肥場已飽和，收運的落葉無法進場，會暫時堆置在各區清潔隊，等到堆肥場有空間時再運入場。

陳宏益表示，去年推動垃圾減量計畫，廢家具、樹葉枯枝禁入焚化爐焚燒，廢木料、樹枝送再利用廠去化，去年8月至12月共去化3071公噸，較小的樹葉枯枝破碎後當堆肥；環保局已盤點舊有的掩埋場，將活化再利用，設置新的生質能循環園區取代傳統堆肥場，除增加堆肥空間，也降低火災風險。

台中市 施志昌 火災 焚化爐 環保局長

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