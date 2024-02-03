500台無人機設備臨時故障 南投燈會今晚取消開幕演出

2024南投燈會於今晚於南投縣會展中心盛大開幕，眾所期待的馬來貘、爽爽貓及龍年水舞、無人機及煙火聯演，因500台無人機設備故障，臨時宣布取消無人機演出，其餘表演包括水舞及煙火施放照常進行。

今晚原本最令人引頸期盼的，為首場次的水舞及500架無人機煙火秀，由百萬粉絲IP爽爽貓作為水上副燈，漂浮於貓羅溪，搭配炫彩水舞演出。主辦單位表示，由於夜間露水過重導致電腦設備故障，正在全力排修中，不得已臨時宣布取消演出。

南投縣觀光處表示，南投燈會今天開展後，共計有5大主題11個特色燈區、水舞無人機、景觀花海、品牌商展、新春特別演出正式亮相，現場湧入眾多賞燈人潮、排隊領取紀念小提燈，以及馬來貘聯名小紅包或紀念幣。

處長陳志賢說，原定今晚演出與水舞共演的馬來貘LAIMO主題無人機群飛展演，因設備故障取消演出，但煙火秀仍正常施放，未來8場無人機演出將公告改期，請民眾鎖定官網通知。

南投燈會活動3日開始，除除夕不開燈外，一直展出到25日，今年推出馬來貘專屬主題燈區，由傳統花燈打造有高達近七米的主題副燈，燈區也分別坐落了11座各式新年造型或結合南投特色的氣球偶裝，可愛逗趣的模樣等待旅客踩點蒐集。