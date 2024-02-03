台電千人拔蘿蔔活動 員工體驗田園樂促地方發展

台電彰化@=區處上午在彰化溪州鄉三條國小附近田地，舉辦千人拔蘿蔔活動，超過2000名台電員工及眷屬體驗拔蘿蔔樂趣；台電指出，蘿蔔由本地小農契作，藉活動促進地方發展。

台灣電力公司彰化區處今天發布新聞，指今年已是彰化區處第25年舉辦健行拔蘿蔔田園樂活動，活動地點選在彰化溪州鄉三條國小附近的農地，蘿蔔是由台電福委會與本地小農契約耕作。

台電公司指出，超過2000名台電員工及眷屬參加活動，員工們戴上手套，徒手翻土拔出白蘿蔔，人人都滿載而歸；有員工打趣說，要帶回家製作年糕，過個豐盛的新年。

台電公司表示，今年特別擴大蘿蔔契作範圍，並捐贈部份契作白蘿蔔給地方社福團體，也邀請三條國小學生現場演奏樂器及舞蹈表演，希望藉活動讓小農享有穩定收入，刺激農村經濟及促進地方發展。