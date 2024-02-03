彰化延平公園停車場今起試營運 砂坑、攀岩和溜索孩童玩瘋

彰化第一座公有公園與停車場共存的地下化停車場今天啟用，縣府爭取中央經費下，工程共投入4.3億多元，2021年底開工去年12月完工，停車場即日起到2月底止試營運，民眾可免費停車，未來針對延平、成功、南瑤里也有敦親睦鄰優惠月票，3月起正式營運開始收費。

彰化縣長王惠美指出，過去停車場鄰近大埔路、延平公園、南瑤宮、秀傳醫院、中山路商圈，交通混亂，公園也比較幽暗，常有街友遊蕩，在中央地方齊心協力，現在這座地下2層樓停車場可提供302席小型車停車位，平面層提供268席機車停車位，導入智慧化停管系統及綠建築設計，也重視自然通風與採光。

彰化市長林世賢表示，延平公園地下停車場的中央補助約2億2千萬，縣府在地方配合款2億1千萬中分攤了約3分之2，公所則負擔3分之1，減輕公所很大的負擔，是縣市合作的表現。

停車場的平面公園還未開放前就受到矚目，建築師指出，公園為各年齡休閒所設計，兒童遊戲場有13種遊具，包括砂坑、涵管通道、攀岩塊和爬網，以及較少見的溜索冒險等；體健設施有10種，新設施有高低槓組、壓腿器及腰背按摩器。

不過仍有里長、民眾認為遮陰不足，夏天在公園活動對老人小孩來說恐怕太過炎熱，對此縣府工務處長林漢斌說，臨路區域下方因是停車場，護土空間有限，盡量種植開花樹種，之後就能看到成果，大樹大都在內側，這次工程仍原地保留、疏枝51株樹。