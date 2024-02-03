魚池鄉虎頭蘭今年花況佳且盛開 正是春節應景好兆頭
南投縣魚池鄉是國內蘭花的重要產地，花卉產值達3千萬元，與紅茶、香菇並稱是「魚池三寶」，應景的虎頭蘭有迎春納福的吉祥意義，鄉長劉啟帆表示，今年花況很好，花色鮮豔飽滿外，今年由於氣候環境穩定，溫、溼度適蘭花成長，目前正值各式蘭花的盛產期，歡迎國人來走春賞花買花。
魚池鄉長劉啟帆表示，蘭花是魚池三寶之一，栽種出品質及產量穩定的蘭花，以國蘭和虎頭蘭為主，虎頭蘭栽培面積約15公頃，主要滿足國內市場，產量佔全國80%，品種及栽種技術傲視全台；國蘭栽培面積約30公頃，以外銷韓國為主，為全國主要產區，產量佔全國四分之一。
魚池鄉農會指出，鄉內蘭園林立，虎頭蘭、石斛蘭、國蘭、文心蘭等應有盡有，又以東光花卉區為密集種植區，占全鄉70%，主要品種如四季、彩虹、春蘭等，一直是大陸、日、韓的育苗場，隨著日、韓、新加坡及香港等地對蘭花類的需求日增，並且是主要的外銷國，花卉總產值超過3千萬元。
花農說，除用心栽種優良的各式蘭花供選購，更耗費心思研發新品種蘭花來豐富台灣蘭花市場，目前正逢花期的虎頭蘭，本身的「虎」與「福」諧音，更是新年開春好兆頭，因大輪花植株雍容華貴，小輪花優雅秀氣，適合都會區小坪數居家布置；一般市面上買虎頭蘭，價格不親民便宜，但到魚池產地旅遊兼賞花，在地價格更合理。
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