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13公尺高主燈 點亮南投燈會

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
南投燈會點亮夜空（圖），主燈「福氣龍來」高達13公尺，今天正式開展。圖／南投縣政府提供
南投燈會點亮夜空（圖），主燈「福氣龍來」高達13公尺，今天正式開展。圖／南投縣政府提供

南投燈會邁入第9年，龍年主燈「福氣龍來」高達13公尺，以巨龍、鳳凰盤旋畫面打造，可噴吐煙霧，還能360度動態展演，縣長許淑華主持點燈，今天在南投縣農工商會展中心登場，展至25日，預估可吸引500萬人次觀光客，歡迎大家到南投走春。

南投縣府指出，南投燈會近3年跳脫傳統燈會框架，融合傳統與創新，今年與人氣IP「LAIMO馬來貘」、「爽爽貓」合作，推出7公尺高主題副燈，還有LAIMO專屬商店，獨家販售聯名商品，搭配500台無人機展演，帶民眾一睹「馬來貘樂遊南投」。

南投燈會點亮夜空，主燈「福氣龍來」（圖）高達13公尺，今天正式開展。圖／南投縣政府提供
南投燈會點亮夜空，主燈「福氣龍來」（圖）高達13公尺，今天正式開展。圖／南投縣政府提供

今年主燈為13公尺的「福氣龍來」，創作者以巨龍、祥鳳盤旋山林的畫面打造，巨龍可吐出煙霧，還會與鳳凰同步進行360度機械動態展演，搭配全新主題曲「YOU ARE THE ONE」，每30分鐘進行主燈秀。

燈會結合藝術策展，打造「歡迎光『凝』」燈區，邀集4位街頭藝術家Debe、Colasa、Black、Creepy Mouse，與大型壁畫藝術家陳于安共創，透過街頭視覺藝術展現南投文化特色，並結合裝置藝術、聲光影像與互動設施，帶來視覺體驗。

許淑華表示，南投燈會是年度大型活動，今年搭配全新主題曲，主燈比往年變化更多，今年加入水舞、花海及無人機展演，10大主題燈區有互動裝置展現創意，可認識南投在地特色，也能玩得開心。

南投縣農 燈會 藝術家 裝置藝術 許淑華 馬來貘 龍年

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