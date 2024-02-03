台中水湳園區招商 議員憂交通壅塞

台中水湳經貿園區重大建設陸續完工，中市府釋出北側2塊精華地段地上權招商，合計3.86公頃，緊鄰會展中心與綠美圖，傳出中部百貨業有意進軍。議員批評，七期百貨商圈已讓市政特區交通癱瘓，水湳園區道路狹窄，重大招商應該同步規畫交通疏運，否則會重演塞車噩夢。中市府表示，將要求開發單位提對策，降低周邊衝擊。

中市府釋出招商的土地為西屯區經貿段6、8地號，位於水湳經貿園區北側黃金地段，擁有建蔽率80%、容積率500%高使用強度，以地上權70年招商，可引進國際旅館、複合百貨商場，也可作為公共事業、文教設施、會展產業等。

經發局長張峯源說，水湳園區緊鄰逢甲商圈、超過5萬人就業的中科園區，加上周邊會展中心、綠美圖、轉運中心，未來完工後，可吸引多重人流，創造觀光、交通、住宿等商機；去年招商說明會上，吸引50多家業者到場關注。

市府表示，2塊土地中間的道路用地，地下層容許整併開發，可免計容積，同時納入立體連通道設計，2基地可從內部彼此串連，並與會展中心、轉運中心連通。

不動產代銷公會全國聯合會理事長謝坤成說，市府設定地上權70年招商，加上土地面積大、高度低、地下連通，最適合百貨和商場。

民進黨議員陳淑華說，經貿段土地招商已延宕多年，會展中心、綠美圖預計2025年開館營運，招商趕不上開館速度，周邊道路狹窄，停車空間少，將成為交通瓶頸。國民黨議員楊大鋐說，七期尖峰時段與假日必塞車，水湳重大建設陸續完工，應提早規畫、執行大眾運輸與停車空間，否則恐變成下一個七期。

交通局表示，開發案得經過交通影響評估審查，將要求開發單位提出對策，滿足交通流量與停車需求，並降低周邊衝擊，將嚴格把關。