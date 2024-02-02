彰化八卦山牌樓亮起來 完成修繕點燈再現風華

承載彰化人逾一甲子記憶的八卦山牌樓，隨著歲月推殘，牌樓屋瓦老舊、彩繪漆面斑駁褪色，經原獻建的黑松股分有限公司贊助300萬元，縣府追加135萬元，歷經五個月的修繕，今天晚間舉辦竣工典禮，由縣長王惠美等人點燈，八卦山牌樓再現風華。

八卦山牌樓位於彰化市中山路、東民街口，是由飲料大廠黑松汽水公司前身進馨汽水公司捐獻興建，1964年4月完工，矗立彰化市近一甲子，是八卦山風景區的人口意象。因年代久遠，屋瓦老舊，風吹日曬下，牌樓彩繪漆面剝落褪色，2021年5月經文化局辦理結構安全鑑定無虞後，由原獻建的黑松公司贊助300萬元辦理修繕。

不過，在八卦山牌樓修繕工程經過3次招標，均因物料及工資上漲等因素流標，直到縣府再增加135萬元配合款後，終於完成發包，辦理牌樓主體修繕工程及屋瓦仿作、裂縫補強、斗拱修補、油漆粉刷、照明及電氣設備改善等，去年11月在在彰化建縣300年完工，與新修復的八卦山大佛相呼應，兩大地標建築增添光彩，連結歷史情懷。

王惠美表示，八卦山牌樓以其獨特的北式宮殿風格設計，與大佛互相輝映，隨著時光物換星移，牌樓屋瓦老舊、彩繪漆面斑駁褪色，且位處交通要道，為了維護用路人行車安全、增進市容美感，2021年5月確認建築結構安全無虞後，並與黑松股份有限公司攜手合作，進行牌樓各項修繕工程。

王惠美感謝工程單位，以空中走廊的概念，在修繕期間，不影響交通行進，更感謝鄉親們在施工期間的配合及包涵，讓八卦山牌樓再現風華，且在彰化縣立圖書館一樓有八卦山牌樓60週年老照片及文物展，展出不同年代的歷史照片與文物，勾起大家對於八卦山牌樓的共同記憶，展期自2月2日起至3月3日止，歡迎前往觀賞。

黑松股份有限公司行銷處總監沈榮宗表示，八卦山牌樓是全國第一座觀光牌樓，不僅是最具代表性觀光地標之一，也是陪伴彰化人共同的成長記憶，明年即將邁入創建一百年的黑松公司，很榮幸可以攜手彰化縣政府共同維護這項重要的文化資產，他代表黑松公司張斌堂董事長，感謝所有參與修復工作的文史學者與工作人員，期許八卦山牌樓持續矗立，邁向下一個100年。

彰化縣議會議長謝典林、副議長許原龍也都與會，許原龍示，他小時候常用走的來到八卦山牌樓，因為想要爸爸要買黑松汽水喝，看到牌樓，勾起他小時候的記憶與回憶，很高興八卦山牌樓重新點亮起來，讓這座代表性地標可以永續的留存。