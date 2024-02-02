八卦山牌樓修繕竣工 朱紅樓柱琉璃屋瓦再現風華

位在彰化八卦山下的牌樓歷經5個多月修繕，今晚辦理竣工典禮，整修完工的八卦山牌樓仍採宮殿風格，朱紅樓柱撐起琉璃屋瓦，煥然一新，再現昔日風華。

八卦山牌樓位在彰化市中山路與卦山路交叉口，牌樓正面有「八卦山」3個大字，旁邊有黑松汽水的標誌，正面對聯寫著「卦氣四時分春夏秋冬有秩、山容千態幻雨晴朝夕咸宜」，背面對聯則寫「著人文山擁虎巖珠擁嶼、化徵風物泉涵龍井水涵磺」。

由於牌樓上有黑松汽水標誌，有網友戲稱是台灣置入性行銷始祖；牌樓也留有石碑，說明牌樓從民國52年11月開始興建，53年4月完工，而牌樓由黑松汽水公司前身進馨汽水公司獻建。

不過牌樓因歷史久遠，為慶祝彰化縣建縣300年，彰化縣文化局去年6月進行整修，黑松汽水公司贊助整修經費新台幣300萬元，縣府則自籌135萬元，

彰化縣政府今天發布新聞，八卦山牌樓建築設計採用宮殿風格，建築體為鋼筋水泥，另依道路寬度構成3間4柱的格局，朱紅樓柱撐起3面往天際揚起的琉璃屋瓦，整修完工後的牌樓不僅風華再現，保存彰化歷史記憶，也可吸引更多觀光客來彰化遊玩。

縣府指出，為慶賀八卦山牌樓修繕工程竣工，文化局特別在彰化縣立圖書館一樓大廳，舉辦八卦山牌樓60週年老照片及文物展，展覽內容包含民國53年八卦山牌樓落成啟用典禮及不同年代的歷史照片等，展期自即日起至3月3日，民眾可透過老照片看見牌樓和街景演變樣貌。