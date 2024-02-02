春節連假不想塞車！彰化警方首做車流觀測 教民眾怎麼走最好

今年春節連續假期自2月8日至2月14日為期7天，為因應可能帶來的人潮及車潮，彰化縣警局採取疏導管制及改道措施，針對往年國道塞車時，駕駛人多會改走台61線，卻往往反而塞在台61線，彰化警方今年首度將做車流觀測，若駕駛人下台61線走台17線平面道路時，也會加強疏導管制，確保行車順暢。

國道管制部分，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將2月10、11、12日(初一、二、三)5時至12時封閉南下匝道，另於2月12、13、14日(初三、四、五)12時至24時封閉北上匝道，請民眾利用其他交流道上國道。

替代道路規劃，台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道；台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國道1號彰化交流道。

交通隊表示，配合匝道儀控管制，彰化交流道、員林交流道匯入國道1號綠燈秒數減少，可能造成較長時間等待上國道1號，駕駛人可提前改道，行駛線東路至和美交流道上國道3號，或由台76線、縣144線員林大排改道行駛台61線西濱快速道路；2月12、13日(初三、初四)13時至18時，高速公路局實施北上匝道高乘載管制。

連假期間，員林市台76線員林匝道與中山路口（功垂橋）、台76線林厝交流道與山腳路口，台19線福興路段等常出現塞車，警方將加強交通疏導。

台61線西濱快速公路部分，民眾為避開國道車流，可預期選擇行駛台61線，警方也針對台61線彰化路段做重點車流觀測，遇台61線上壅塞回堵時，民眾可能改下匝道行駛台17線，沿線警分局也會在台17線各重要路口及匝道口機動交通疏導管制。

連假期間熱門景點， 鹿港古蹟區（天后宮、龍山寺）周邊道路管制車輛進入，鹿港鎮公所共規劃15處停車場，共計停車格1827位；2024花在彰化-溪州公園及田尾公路花園，溪州公園停車場規劃在溪州鄉俊仁路台糖停車場搭乘接駁區搭乘免費接駁車，請民眾多加利用。

至於 「彰化月影燈季」活動在八卦山大佛風景區舉行，因卦山路沿線停車場有限，請民眾多利用山下停車場，如中山路利和停車場、旭光路華陽停車場、南郭路縣府停車場等，也可步行或轉騎乘MOOVO公共自行車至活動會場。

警方表示，各項交通疏導管制措施及改道規劃，可至警察局及各分局在所屬網站、社群網站(Facebook)，均有提供即時路況及最新交通資訊。