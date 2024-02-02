農曆春節前賀禮 豐原戶所600萬無障礙電梯今啟用

台中市豐原區戶政事務所於1990年興建，2012年移撥豐原戶所使用，但3樓建物無設置電梯，讓民眾洽公不便。民政局籌措600萬元，興建無障礙電梯，今由民政局長吳世瑋啟用，吳表示，民眾期盼10多年，新設電梯讓民眾出入更方便、行動更安全，營造友善無礙的洽公環境。

豐原區人口數超過16萬人，為全市第六大行政區，也是台中舊縣制的第一大城，吳世瑋指出，沒有電梯對長輩及身障民眾洽公十分不便，感謝市議員張瀞分提案爭取，市長盧秀燕同意動用第二預備金挹注工程經費及議會的支持，讓工程順利完成。

民政局表示，新設電梯工程採對建物影響最小方式，於戶政所大門側邊新建外掛式電梯，並進行2、3樓廳舍原有隔間牆、天花板及地板更換，建物周邊排水溝修繕及1樓周邊樓梯增設等，工程於去年6月開工、12月完工，嶄新的電梯設備讓民眾洽公出入更方便、安全，提升豐原戶所洽公環境。

豐原戶所服務近6年的辦事員游壹婷說，本身需靠電動輪椅代步，都是在戶所1樓服務民眾，今天電梯啟用是她首次乘坐電梯到達戶所其他樓層，從3樓遠眺窗外景觀感覺視野特別遼闊，未來她可以自行前往各樓層辦理所務，不用再麻煩同仁協助轉遞資料。

豐原戶所主任朱啟華說明，除硬體設施升級，為提供更優質的結婚登記服務，豐原戶所特別邀請知名3D彩繪畫家劉仁生老師手繪「花現幸福」結婚牆，以古老宮殿、栩栩如生的愛神、天鵝與玫瑰花為元素，搭配羅馬花柱、仿真花、蠟燭燈飾、垂墜布幔及撩人情話展現浪漫情懷，並運用地貼將場景往外延伸，提供民眾更寬闊的取景空間。

今日活動，市議員張瀞分、邱愛珊、豐原區長洪峰明、豐原戶所主任朱啟華及在地各里長均到場；立法院副院長江啟臣、市議員陳本添、陳清龍也派代表到場致意。