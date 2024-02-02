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紫南宮出手救血荒 春節前兩波舉辦捐血送龍年錢母

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投紫南宮再度出手，決定從2月4日至2月8日（小年夜），以及春節期間2月13日（初四）起也都有捐血送龍年錢母。記者黑中亮／攝影
南投紫南宮再度出手，決定從2月4日至2月8日（小年夜），以及春節期間2月13日（初四）起也都有捐血送龍年錢母。記者黑中亮／攝影

年關將近，目前中部地區各醫院缺血情況一直未顯著改善，之前一波寒流導致各捐血站相當冷清，最近天氣回暖，南投竹山紫南宮考量農曆春節將屆，目前O型血只有6天左右的存量，決定從2月4日至2月8日（小年夜），以及春節期間2月13日（初四）起也都有捐血送錢母，民眾可把握機會，做公益、拿錢母，庇佑來年招財又順利。

台中捐血中心統計顯示，多年來紫南宮捐血量始是全台績優團體第一名，雖然仍是全省捐血量最多的捐血站，但隨著先前的寒流影響，捐血情形並不樂觀，加上台中地區平均一天的需求量為1800單位（每單位250cc）的血量，造成血庫存量持續嚴重不足現象。

台中捐血中心表示，目前血庫以O型血最缺，血庫安全存量為7天，目前庫存偏低，其他A、B、AB型血，存量仍在7天以上，尚可應付目前所需，不過接下來春節期間民眾外出旅遊，短時間可能不會捐血，為補足血庫需求，仍希望民眾踴躍捐血，並感謝紫南宮大力提供龍年金、銀錢母，盼能吸引更多人響應捐血做公益。

紫南宮表示，自從取消農曆大年初一送錢母活動後，每年生肖錢母發布後，就會持續舉辦捐血來送錢母，今年希望在龍年錢母帶動下，歡迎更多信眾捐熱血送愛心，強調只要捐血250c.c.，就能獲得銀錢母1枚，捐血500c.c.，則可拿到金、銀錢母1對。

南投紫南宮再度出手舉辦捐血送錢母活動，台中捐血中心將加派4輛捐血車加快捐血服務速度。本報系資料照片
南投紫南宮再度出手舉辦捐血送錢母活動，台中捐血中心將加派4輛捐血車加快捐血服務速度。本報系資料照片
南投紫南宮再度出手舉辦捐血送錢母活動，台中捐血中心將加派4輛捐血車加快捐血服務速度。本報系資料照片
南投紫南宮再度出手舉辦捐血送錢母活動，台中捐血中心將加派4輛捐血車加快捐血服務速度。本報系資料照片
南投紫南宮再度出手，決定從2月4日至2月8日（小年夜），以及春節期間2月13日（初四）起也都有捐血送龍年錢母。記者黑中亮／攝影
南投紫南宮再度出手，決定從2月4日至2月8日（小年夜），以及春節期間2月13日（初四）起也都有捐血送龍年錢母。記者黑中亮／攝影

捐血中心 春節 紫南宮

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