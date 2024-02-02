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中市府春節連假服務不打烊 官網開設服務專區

中央社／ 台中2日電
台中市長盧秀燕。圖/市府提供
台中市長盧秀燕。圖/市府提供

農曆春節連假@=將到來，台中市數位治理局今天起，在台中市政府官網開設「春節連假服務專區」，整合市府及中央相關春節措施及服務資訊，方便民眾一手掌握連假各項資訊。

數位治理局長林谷隆表示，春節是國人最重視的節日，在放假期間仍有許多市府人員在崗位上服務，數位局集合相關服務資訊在網路上，為民眾查詢提供便捷服務。

數位局說明，台中市政府在春節期間提供多項不打烊服務與旅遊活動，因此數位局彙整相關資訊，建置「春節連假服務專區」，內容包括交通、活動、服務、旅遊、宣導及公告、1999一碼通等單元。

數位局指出，服務專區提供年貨採購、假期出遊、觀光走春、走春市集及垃圾清運時間資訊，還有交通路況、國道交通疏導措施、高速公路即時路況等提供民眾一站式查詢。

林谷隆建議，民眾可以透過市府「春節連假服務專區」或安裝「台中通」APP進入「春節連假服務專區」查詢各項服務資訊，除了輕鬆歡度農曆春節假期之外，後續「台中龍賀」中台灣元宵燈會與東勢新丁粄節也希望市民同歡共度美好時光。

台中市 春節 連假

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