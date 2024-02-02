走春好去處！彰化市永樂街、民族路封街辦春節市集

迎接農曆新年，彰化市鬧區永樂街及民族路段，從初一到初五（2月10到14日）每天下午1點到晚上9點首度串連五大宮廟舉辦大型封街活動，開辦春節市集，每天有60組特色攤商參與、30組表演團體表演，還有摸彩及贈送恐龍蛋造型小提燈。

彰化市在民族路、永樂街周邊的五大宮廟，分別是開化寺、慶安宮、關帝廟、聖王廟、元清觀，均是香火鼎盛，可供民眾前來彰化走春拜拜，可以求平安、求好運、求發財、求健康、求愛情。

市公所更在初一到初五（2月10到14日）每天下午1點到晚上9點，將民族路、永樂街封街舉辦大型封街活動，開辦「春節市集」，預計每天有美食、手作、設計…等60組攤商參加，加上遠從台北而來的超人氣網紅攤位「居米咖啡餐車」，專業婚禮小物設計的-Dreamin Studio，以及彰化在地的人氣油飯攤位-古早味木桶 麻油雞腿油飯等特色攤位。

另外，市公所還在民族路及慶安宮設置兩大表演舞台，邀請超過30組街頭藝人及社區表演團體，帶來精彩的演出。

市長林世賢表示，此次活動還準備了15萬元的市集消費券要送給前來走春的民眾，且活動期間在市集消費，就可以集點兌換小禮物，消費滿100元可集1點，只要1點就可至慶安宮服務台免費體驗限量DIY舞神龍造型小玩具，集滿3點可以換摸彩券參加摸彩活動，有多項獎品（電視、小冰箱及腳踏車等）。

此外，還有「和樂龍龍」恐龍蛋造型小提燈，活動期間每天晚上6點在活動主舞台免費發送，數量有限送完為止。大年初三、初四、初五這3天，彰化市公所也有加碼限量的好康小禮物，要送給前來參加春節市集的鄉親朋友。