影／台中外埔首座公托開幕 準雙寶媽笑誇：安全又安心

台中市外埔區首座公設民營外埔馬鳴托嬰中心，今由台中市長盧秀燕主持開幕，盧有感，身為六都唯一女性市長，了解育兒過程中，政府須扮演重要的支持角色。準雙寶媽咪江小姐挺孕肚到場，1歲半大寶暢玩遊具，未來二寶誕生盼能中簽送托，「環境很安全，真的讓我很安心」。

「全國最好的人力照顧、六都最便宜的收托費用！」盧秀燕指出，今年托育補助再調高，公共托育的補助從每月5500元提升至7000元，等於送托公托的家長每月只需負擔1500元。

全國師生送托1比5，台中市嚴格把關，1位托育人員照顧4名幼兒，盧秀燕強調要打造台中宜居，讓年輕人願生、敢養。隨後盧秀燕進到托嬰中心，與嬰幼兒互動，逐一發送小紅包。

準雙寶媽咪江小姐一家3口到場，1歲半的大寶現場「壓力測試」，大玩遊具、教具，江小姐說，肚中二寶預計4月誕生，看到大寶在托嬰中心無拘無束，且環境與遊具、桌椅都很安全，讓她和先生相當安心，盼日後二寶能抽中「入學」。

社會局說明，坐擁田園風光的「外埔馬鳴托嬰中心」採日間托育，由專業托育人員照顧16名0歲至2歲幼兒，收托時間為周一至週五上午8時到下午6時。

中心將協助家長申請托育費用補助，設籍台中市0歲到2歲嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍台中市，且符合收托資格者，均可報名登記。

盧秀燕補充，已開幕營運的外埔Mini親子館，可整合0歲到6歲的育兒支持環境，提供孩子安全舒適的托育空間。