彰化縣年度節慶文創商品提案一次徵選 有這限制要注意

彰化縣每年必舉辦花在彰化等多項大型活動，也都會推出節慶文創商品，今年首次改為「一體適用」徵選2024彰化縣節慶文創商品，有興趣的設計工作者可投稿，縣政府和文化局擇優選用在明年活動作為節慶文創商品。

彰化縣剛邁過建縣三百年，2025年將舉辦台灣設計展，縣政府今年首次採用一體適用徵選模式，舉辦2024彰化縣節慶文創商品徵選提案活動，只要入選，節慶文創商品將用在花在彰化、王功漁火節、媽祖祈福文化節、二水國際跑水節、鹿港慶端陽等任一大型活動。