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彰化縣年度節慶文創商品提案一次徵選 有這限制要注意
彰化縣每年必舉辦花在彰化等多項大型活動，也都會推出節慶文創商品，今年首次改為「一體適用」徵選2024彰化縣節慶文創商品，有興趣的設計工作者可投稿，縣政府和文化局擇優選用在明年活動作為節慶文創商品。
彰化縣剛邁過建縣三百年，2025年將舉辦台灣設計展，縣政府今年首次採用一體適用徵選模式，舉辦2024彰化縣節慶文創商品徵選提案活動，只要入選，節慶文創商品將用在花在彰化、王功漁火節、媽祖祈福文化節、二水國際跑水節、鹿港慶端陽等任一大型活動。
文化局今天表示，「2024彰化縣節慶文創商品徵選以彰化節慶意象為主題，鼓勵發想出具地方特色且創新概念的節慶文創品提案，遞件者可指定文創商品適用某種活動，或特定幾種活動，也可以適用所有節慶，報名期限自即日起5月31日下午5點截止，須為未曾公開、發表和販售過的產品設計，進入決選將獲得4萬元獎勵金和獎狀，並可優先參與彰化縣政府活動進行展售與推廣，意者可到線上報名系統（https://reurl.cc/YV98Vn）參閱簡章、下載報名表。
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