省時間效果好！「大怪獸」自走施肥 老農可納涼翹腳泡茶

為解決禽畜糞去化問題，政府除補助有機堆肥外，最近更引進大型肥料自走式撒布搬運車，今天上午在花壇鄉花秀路舉辦觀摩會。彰化縣府農業處長邱奕志說，撒布搬運車可以節省、時間及成本，撒布也更均勻，未來可委由「代施隊」處理，解決農村人力老化及不足的問題。

在今天的觀摩會中，縣府邀請泰霖生物科技有限公司到田間實際操作，來回穿梭，在場農民對於此一被稱為「大怪獸」的 大型肥料自走式撒布搬運車，都十分好奇，對於高效率的撒布成果，也印象深刻。

縣府農業處指出，自走式肥料撒布車一車次可撒布4到5噸的有機肥料，噴撒長度可達6至8公尺，以農糧署1公頃基肥建議使用量10公噸計算，1公頃最快20分鐘即可作業完成，噴灑面積廣又平均，農民毋需人工一包包在田間揮汗下肥，「農民只要在田邊樹蔭下翹腳泡茶，撒布車就能迅速幫農民撒好撒滿，省時、省工又省時」。

農業處長邱奕志說，自走式肥料撒布車的價格要上百萬元，政府雖然也有補助，仍不是一般農民可以負擔，可由鄉鎮市農會或合作社，甚至由「代施隊」購買，再向農民承攬施作，與人力施肥相比，除省時省力也更經濟。

目前農村面臨農民年齡層偏高、缺工問題嚴重，以大型撒車輛施肥能為農民解決缺工問題，也提高施肥效率，且使用的是合格、已發酵的禽畜糞堆肥，不僅有政府每公斤4元補助，還可協助去化禽畜糞，既環保也兼顧農業生態，是良善的循環經濟。