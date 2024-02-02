影／外埔首間公托落成 綠營民代未到場 盧秀燕致詞感謝「其昌委員」

台中市外埔區首間公托落成，台中市長盧秀燕到場主持，逐一唱名感謝藍、綠市議員支持經費，盧也持麥克風感謝蔡其昌「委員」爭取預算。盧秀燕受訪指出，過去蔡其昌副院長對台中貢獻大，接下來江啟臣副院長也會照顧台中，很高興副院長都是台中人。

今早盧秀燕出席外埔區公托開幕儀式，上台致詞逐一唱名，感謝到場的國民黨市議員李文傑、楊啟邦，綠營民代則未出席，盧秀燕依舊拿麥克風高唱，謝謝施志昌議員派代表到場，「謝謝其昌委員」，讓公托能順利推展。

立法院龍頭昨由國民黨「韓江」配當選，盧秀燕會後首訪指出，很高興副院長都是台中人，過去蔡其昌副院長，對台中貢獻也很大，接下江啟臣副院長接棒，不管怎麼樣都是台中人。

盧秀燕提到，江委員是很有經驗的立法委員，相信他會非常照顧台中，只要是台中人我們都歡迎，我們都感謝，相信都會照顧台中。

台中人能夠出頭天，更關心、替地方發聲，為地方爭取預算都很好，盧說，不管是過去蔡副院長，現在的江副院長，都恭喜、感謝。