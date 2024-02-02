快訊

大掃除翻出3款骨董級紙鈔 眾人驚：看見房子頭期款了

鍾沛君曾坐「主播宮鬥搖滾區」 驚爆有人手腳不乾淨

中職／可裡可外！啦啦隊安芝儇不只身材火辣 原來還會做廚娘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／外埔首間公托落成 綠營民代未到場 盧秀燕致詞感謝「其昌委員」

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市外埔區首間公托今落成，台中市長盧秀燕到場主持，與親子互動。記者林佩均／攝影
台中市外埔區首間公托今落成，台中市長盧秀燕到場主持，與親子互動。記者林佩均／攝影

台中市外埔區首間公托落成，台中市長盧秀燕到場主持，逐一唱名感謝藍、綠市議員支持經費，盧也持麥克風感謝蔡其昌「委員」爭取預算。盧秀燕受訪指出，過去蔡其昌副院長對台中貢獻大，接下來江啟臣副院長也會照顧台中，很高興副院長都是台中人。

今早盧秀燕出席外埔區公托開幕儀式，上台致詞逐一唱名，感謝到場的國民黨市議員李文傑、楊啟邦，綠營民代則未出席，盧秀燕依舊拿麥克風高唱，謝謝施志昌議員派代表到場，「謝謝其昌委員」，讓公托能順利推展。

立法院龍頭昨由國民黨「韓江」配當選，盧秀燕會後首訪指出，很高興副院長都是台中人，過去蔡其昌副院長，對台中貢獻也很大，接下江啟臣副院長接棒，不管怎麼樣都是台中人。

盧秀燕提到，江委員是很有經驗的立法委員，相信他會非常照顧台中，只要是台中人我們都歡迎，我們都感謝，相信都會照顧台中。

台中人能夠出頭天，更關心、替地方發聲，為地方爭取預算都很好，盧說，不管是過去蔡副院長，現在的江副院長，都恭喜、感謝。

盧秀燕 蔡其昌 議員

延伸閱讀

江啟臣：將拜會盧秀燕 討論中央地方合作

立院副院長海換山 江啟臣雙語發文感謝、蔡其昌也喊「蔡立委報到」

台中3大交通建設獲核定 盧秀燕赴行政院會致謝

首批一年制新兵受訓 盧秀燕帶漢堡可樂加油打氣

相關新聞

捷運有但書 彰化拚彰東都計過關

政院核定中捷綠線延伸線可行性報告，不過得等彰化「擴大彰東都市計畫」核定後，才能將綜合規畫報告送審。彰化建設處表示，捷運率...

彰化縣年度節慶文創商品提案一次徵選 有這限制要注意

彰化縣每年必舉辦花在彰化等多項大型活動，也都會推出節慶文創商品，今年首次改為「一體適用」徵選2024彰化縣節慶文創商品，...

省時間效果好！「大怪獸」自走施肥 老農可納涼翹腳泡茶

為解決禽畜糞去化問題，政府除補助有機堆肥外，最近更引進大型肥料自走式撒布搬運車，今天上午在花壇鄉花秀路舉辦觀摩會。彰化縣...

南投燈會點13米高主燈「福氣龍來」 明晚璀璨迎賓

南投燈會邁入第9年，今年以3大主題12燈區10大亮點熱鬧迎賓，縣長許淑華昨晚主持點燈儀式，宣布燈會明天開始將在南投縣農工...

影／外埔首間公托落成 綠營民代未到場 盧秀燕致詞感謝「其昌委員」

台中市外埔區首間公托落成，台中市長盧秀燕到場主持，逐一唱名感謝藍、綠市議員支持經費，盧也持麥克風感謝蔡其昌「委員」爭取預...

南投埔里農莊蓋旅館開發 居民抗議

中友集團所屬的埔里農莊規畫在埔里鎮一新里開發8.7公頃土地，興建600人商業旅館，昨業者舉行說明會，居民到場抗議，質疑後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。