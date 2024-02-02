捷運有但書 彰化拚彰東都計過關

政院核定中捷綠線延伸線可行性報告，不過得等彰化「擴大彰東都市計畫」核定後，才能將綜合規畫報告送審。彰化建設處表示，捷運率先核定，可望帶動彰東都計過關，不過該計畫2013年送審，已超過10年，仍在小組會議中，盼中央加速，以免耽誤捷運進度。

彰化藍營議員批評，過去中央把捷運、都計互卡，現在捷運核定後，擔心都計審查牛步，會影響程序。綠營議員說，計畫內地主對徵收、回饋仍未有共識，建議把捷運沿線土地規畫當成示範區，讓地主看見利多，自然會有進展。

台中市交通局表示，綠線延伸大坑、彰化線核定後， 彰東都計持續推動中，將加速綜合規畫作業。

中捷綠線延伸大坑、彰化段，可行性研究前天核定，得進行綜合規畫，通過後才能細部規畫與動工；綜規報告估得花2至3年，綜規核定後，預計9年後可完工。

中央通過綠線延伸線，附帶條件是得等彰東都計通過後，才能送審綜規報告。此計畫2013年送內政部審查，總面積595.96公頃，推動10年仍在小組審查中，尚未召開大會審查。縣府表示，因為計畫範圍大，案件複雜，綠線延伸案核定後，對彰東都計通過有正面效益。

民進黨彰化縣議員莊陞漢說，趁著捷運綠線延伸線核定後，可帶動彰東都計進度，地主對徵收方式和回饋還沒有完全共識，可先以綠線沿線土地規畫作為示範區，讓地主看見發展和利多，縣府要積極回應中央修正意見，黨籍立委會積極溝通，否則彰東都計若沒進度，捷運路廊、站體要怎麼蓋？

國民黨彰化縣議員曹嘉豪說，中央審查捷運與彰東都計「互卡」，現在捷運核定了，就怕仍有政治阻礙，呼籲中央要盡快核定彰東都計，否則會影響捷運進度；不過他擔心，怎麼留住人口、消費更重要，就怕捷運銜接台中後，會像中彰快速道路，加速彰化人口外移。

縣府表示，綠線延伸彰化的路廊設計，早在彰東都計就有劃設，現在捷運可行性研究核定，代表中央對整體財務等認定可行，相信可帶動彰東都計進度，也會努力克服，力拚彰東都計、捷運綜規過關。