政院核定中捷綠線延伸彰化 民代憂財政、人口流失更快

彰化市東區都市計畫推動10年，因計畫範圍大、案件複雜，計畫草案仍在內政部專案小組審議中，彰化縣府認為政院昨通過捷運綠線延伸彰化評估案，對後續彰東都市計畫有正面意義，但地方民代認為，若彰東擴大都市計畫這兩年都還是沒有進展，捷運綠線延伸彰化仍會受阻，未來仍有變數。

彰東擴大都市計畫在2013年送進內政部審查，期間已召開9次小組會議，遲遲未見進入大會審查，全區範圍面積595.96公頃，彰化縣府改採分階段實施的策略，因涉及台化廠區爭議較小，列為先行核定範圍。

民進黨彰化縣議員莊陞漢說，捷運綠線延伸彰化有進展對彰東都市計劃是助力也是挑戰，目前地主對土地徵收方式和回饋還沒有完全共識，建議先將捷運沿線土地規畫作為示範區，讓地主看見發展性和利多，自然會有更多人加入，也呼籲縣府對於中央在會議中提出的意見審慎修正，黨籍立委也會願意做中央與地方的橋梁，否則彰東都市計畫再幾年還是沒進度，捷運站體要怎麼設計、怎麼蓋？

國民黨彰化縣議員曹嘉豪指出，中央過去審查把捷運與彰東都計互卡，現在捷運核定，仍擔心未來受到政治阻礙，也怕縣府所負擔捷運建設大約67億龐大的經費是否能夠支應，他也說，彰化捷運建設還有很長的路要走，在有限的時間內讓彰化健全發展，留住消費人口才是難題，就怕捷運銜接台中後，像中彰快速道路一樣，加速彰化的人口外移，把人都吸出去，彰化仍欠缺的仍是自己的發展。