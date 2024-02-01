影／12年後龍翔霞蔚巨龍再現 彰化員林燈會小年夜將點燈

彰化縣員林市燈會將於2月8日小年夜在龍燈公園點燈，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄今天暖身宣傳，12年前台灣燈會龍年主燈龍翔霞蔚將巨龍再現，除了再次設計投射燈，周邊也有各式燈具與咖啡杯、旋轉木馬、迷宮等遊樂設施，讓春節多一個賞燈放風的打卡景點。

游振雄表示，今年員林燈會以「龍燈樂園，幸福龍來」為主題，將12年前台灣燈會龍年主燈龍翔霞蔚再透過特殊燈光投射，讓巨龍再現，呈現光彩，龍燈公園內還會有恐龍裝飾區，規劃成一座大型遊樂園，將從2月8日至3月3日與全國民眾創造龍燈的專屬回憶，歡迎大家春節來員林走春。

王惠美說，12年前的龍年台灣燈會在鹿港，當時她是鹿港鎮長，主燈龍翔霞蔚相當吸睛，燈會後龍燈移到員林市，成為龍燈公園，縣府更完成龍燈公園滯洪池，不僅讓鄉親多一個可以踏青遊憩園區，在雨季也提升都市防洪功能。

王惠美說，春節旅遊首選彰化縣，不只員林市有許多美食小吃，如米苔目、圓仔湯與蜜餞等，還有很多旅遊景點如藤山步道、彰化版秋紅谷「圓林園」、興賢書院、警察故事館、百果山遊憩區、琉璃仙境等觀光景點等，大年初一到十六只要在員林龍燈公園及、溪州鄉的「花在彰化」及「彰化市的月影燈季」等三個活動地點，以LINE掃描指定QRcode，完成集章即可參加抽獎，有iphone15、ipad等豐富獎項，也再加碼500個多多龍小提燈供參與活動的民眾抽獎。

20公尺高的「龍祥霞蔚巨龍再現」2月8日晚間7點將舉行點燈儀式，並邀請金曲歌后曹雅雯獻聲，當天可領取龍年小提燈，燈會期間每日有定時主燈秀，晚間7時至9時於龍燈公園還有街頭藝人演出，初一至初三有台語歌手郭忠祐、張文綺及郭婷筠等表演，2月10日至14日、17、18、24、25日晚間18時30分也會發放龍年小提燈，透過FB或IG現場排隊打卡還可免費兌換柴語錄聯名之美零錢包1個，數量有限，送完為止 。元宵節晚會則將於2月24日晚間舉辦，除了有猜燈謎活動，並安排金曲獎最佳演唱組合「脆樂團」擔任壓軸嘉賓，陪伴大家歡度元宵。