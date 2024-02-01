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南投埔里旅館開發 民眾憂影響台灣白魚棲地

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
埔里農莊規畫在埔里鎮一新里開發8.7公頃土地，興建600人商業旅館，遭里民反對。圖／民眾提供
埔里農莊規畫在埔里鎮一新里開發8.7公頃土地，興建600人商業旅館，遭里民反對。圖／民眾提供

中友集團所屬的埔里農莊規畫在埔里鎮一新里開發8.7公頃土地，興建600人商業旅館，今舉行說明會，居民到場抗議，質疑後續有上百公頃開發案，且位於保育類台灣白魚棲地上游，憂心影響生態。埔里農莊表示，相關開發案都依法申請，有專家把關環境衝擊。縣府表示，該旅館已合法申請，但需通過相關審查才能開發。

埔里農莊規畫在埔里鎮私人土地興建旅館，當地居民抗議說，業者打算開發山坡地，位於當地刣牛溪上游，擔心開發行為台灣白魚、纖紅蜻蜓等生態，也擔心超抽地下水，會影響當地灌溉、民生用水。

一新里民說，如果過度開發，一旦下大雨，將沖刷土砂到下游，擔心影響生態與安全；近年已數度陳情，但未得到積極回應，將組成守護棲地聯盟，呼籲縣府出面阻止過度開發行為。

埔里農莊表示，開墾荒廢土地約2、3年，已申請水保計畫，栽種溫室有機蔬果，還拓寬周邊農路，為野溪加設護岸等，各項施工皆對外公告，目前3個開發案依法申請，仍在規畫初期，將依法進行環境、安全審查，也請專家學者把關。

南投縣觀光處指出，埔里農莊申請變更非都市計畫區農牧、林業用地，變更為觀光遊憩用地，總面積8.7公頃，將興建旅館，目前已同意其申請，但後續需辦理農業用地變更使用審查、水土保持規畫書審查、環境影響評估等，符合各項法規、通過審查後，才能取得開發許可，縣府將嚴格把關。

埔里農莊規畫在埔里鎮一新里開發8.7公頃土地，興建600人商業旅館，遭里民反對。圖／民眾提供
埔里農莊規畫在埔里鎮一新里開發8.7公頃土地，興建600人商業旅館，遭里民反對。圖／民眾提供

台灣白魚 埔里 都市計畫

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