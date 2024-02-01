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台中民代抨大里都市計畫區土地不敷使用 市府：3都計案內政部審議中

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員李天生說，大里區大峰路西湖里路段旁都是違章工廠及農田。圖／李天生提供
台中市議員李天生說，大里區大峰路西湖里路段旁都是違章工廠及農田。圖／李天生提供

台中市議員李天生今指出，大里區寸土寸金，原都市計畫區已不敷使用，但非都市計畫土地面積偏高，還限制嚴格，難運用，妨礙地方發展，且大里不少非都土地已經納入夏田產業園區及大里擴大都市計畫，這些重大工程長期拖延，遲遲沒有進展。

市府都市發展局說，正在辦理「擬定台中市大平霧地區都市計畫（原擴大大里都市計畫）主要計畫案」、「擴大台中大平霧地區都市計畫（大里夏田產業園區）」、「擬定台中市大平霧地區都市計畫（大里塗城地區）」三處都市計畫案，以因應未來5年內重大建設及產業發展需求，目前於內政部都委會審議中，其中河川區土地處理方式發生爭議，還有待取得共識。

都發局說，台中市國土計畫中指認「大里、太平、霧峰、烏日地區」（位屬產業創新加值走廊）為未來發展儲備用地，符合一定原則下得調整為城鄉發展地區第2類之3；同時正在辦理「烏大平霧地區整體規畫案」，作為後續國土計畫調整、都市計劃通盤檢討、新訂或擴大都市計畫規畫及鄉村地區整體規畫參考。

李天生說，台中市國土計畫鄉村地區(非都市土地)，前3名分別為太平（242公頃）、大里（239公頃）、霧峰（172公頃）其中大里21萬多人口，面積狹窄，目前已沒有可供開發土地，發展停頓。

樹王里長陳俞樺說，德芳南路路寬60米，連接大里和市區，是交通大動脈，但道路兩旁約20多公頃土地卻被畫設為非都市計畫區中的「特農」，限制嚴格，根本無法開發，只能興建違章工廠，嚴重妨礙地方發展。

西湖里長賴加彬也批評，西湖里有寬40米的大峰路經過，但是除草湖國小附近一帶為都市計畫區外，其餘全為非都土地。由於限制嚴格，造成大峰路旁一帶無法發展，地方爭取興建活動中心、公園等工程，都無法如願。

新仁里長洪家裕反映，十九甲地區有近3萬住戶，不過卻屬非都地區，無法有效規畫開發，造成區內停車、公園綠地等公共設施不足，影響居住生活品質。至於推動危老都更，則由於並非都市計畫區，無法列入，讓十九甲地區沒有未來，地方民眾揚言抗議。

台中市政府都市發展局說，目前正在辨理3大都計變更案，由內政部都委會審議中。圖／台中市政府提供
台中市政府都市發展局說，目前正在辨理3大都計變更案，由內政部都委會審議中。圖／台中市政府提供

台中市 都市計畫 都更

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