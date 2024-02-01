全台首試辦 台中市三停車場機車格開放大型重機停放

台中市大型重型機車駕駛人有福了！市府交通局公告，今天開始，開放市政公園停車場、惠新停車場與豐原轉運站停車場，提供大型重車選擇停放機車格車格，並且比照費率收費，將可為重機騎士省下不少停車費用。

時代力量台中市議員吳佩芸表示，一般的停車格可以停下許多大型重機，所以有不少車友希望可以在路外停車場停機車格，如此一來也能讓汽車格容納更多的汽車，避免空間浪費。她不斷的在議會透過質詢、提案以及開協調會及會勘，不好容易說服市府啟機大型重機的試辦計畫，在惠新停車場、市政公園地下停車場以及豐原轉運中心停車場三處試辦大型重機停放機車格，並比照機車費率收費。

吳佩芸也強調，台中市成為地方政府率先開放後，未來也會繼續緊盯試辦的成果，讓台中市的停車環境更有效率。